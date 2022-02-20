СМИ: Уолтон Гоггинс исполнит главную роль в сериале по Fallout

По сообщениям некоторых изданий, актёр Уолтон Гоггинс получил главную роль в предстоящей экранизации серии игр Fallout. Гоггинс известен ролями в фильмах «Омерзительная восьмёрка», «Tomb Raider: Лара Крофт»).

Детали его роли пока держатся в тайне. По версии Deadline, Гоггинс сыграет гуля — мутировавшего во время Великой войны человека, который пострадал от радиации и некроза тканей.

Шоураннерами сериала от Amazon выступят Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт») и Грэхэм Вагнер («Кремниевая долина»), а также авторы «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. В качестве исполнительных продюсеров выступают глава Bethesda Game Studios Тодд Говард и руководитель издательского направления Bethesda Джеймс Альтман.

Съемочный процесс должен начаться уже в этом году. Дата выхода пока неизвестна.