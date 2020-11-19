Подпишитесь на «Мир фантастики» в 2021 году на CrowdRepublic!

Друзья, этот день настал! На площадке CrowdRepublic стартовала кампания по подписке на «Мир фантастики» в 2021 году. Если вы хотите поддержать журнал напрямую и получить эксклюзивные бонусы (а они в этом году ещё круче, чем в прошлом!), эта кампания — лучший выбор. Здесь можно не просто подписаться на любимый журнал и рассказать редакции, что вы хотите в нём изменить, — здесь можно почувствовать себя частью дружной семьи «Мира фантастики».

Почему стоит подписаться именно на CrowdRepublic?

Номера для подписчиков CrowdRepublic отправляются раньше, чем в розничные сети. При этом всех подписчиков ждут эксклюзивные бонусы, которые больше нигде не будут доступны: постер, книжная закладка, различные товары с символикой журнала, возможность заказать портрет у нашего постоянного художника, книги известных фантастов с автографами. Кроме того, подписчики получат последнюю возможность приобрести нулевой спецвыпуск «Мира фантастики», посвящённый комиксам Александра Ремизова и не поступавший в продажу, а также репринт самого первого номера, вышедшего в 2003 году.

Но главное — все подписчики бесплатно получат потрясающий французский комикс La Science Fiction от знаменитого издательства Les Humanoïdes Associés («Инкал», «Метабароны»). Это одна из наших сверхцелей. La Science Fiction — это первый документальный комикс об истории научной фантастики, созданный знатоками жанра. Это больше, чем просто история, — это истинное отражение жанра, панорама, богатая курьёзами и сюрпризами. Кто написал первый научно-фантастический рассказ? Как появилась американская научная фантастика? Какие книги нужно прочитать, чтобы знать всё о покорении космоса? Мечтают ли андроиды об электроовцах?

Вы можете подписаться только на обычные номера (12 ежемесячных журналов объёмом 112 страниц), или только на спецвыпуски (три толстых тематических номера в твёрдой обложке), или оформить обе подписки. С 2020 года функционал доставки на CrowdRepublic стал удобнее: появилась возможность объединять в одну посылку несколько номеров, а также расширился выбор пунктов доставки — добавились почтоматы, доставка в магазины «Пятёрочка» и даже бесплатный самовывоз из магазинов Hobby World в Минске.

Мы запускаем краудфандинг уже третий раз, но волнуемся как в первый. В прошлые два раза наши кампании ждал успех: мы собрали 5 048 820 рублей в 2019 году и 6 028 570 рублей в 2020-м. Эта кампания завершится 10 января 2021 года. С вашей помощью мы уже дважды ставили рекорд — давайте попробуем сделать это снова!