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    Новости

    Стартовал предзаказ артбука «Искусство Адама Куберта» — художника Marvel

    21 сентября 2022
    21.09.2022
    1002
    0 минут на чтение
    Стартовал предзаказ артбука «Искусство Адама Куберта» — художника Marvel 1

    На CrowdRepublic открылся предзаказ артбука «Искусство Адама Куберта» — сборника концептов, иллюстраций и историй знаменитого художника Marvel. Выпускает книгу на русском издательство «Лев».

    Внутри

    • Официальное издание Marvel впервые в России!
    • Лучшие иллюстрации современной легенды Адама Куберта за 30 лет работы в Marvel;
    • Модернизированные версии Росомахи, Людей Икс и Фантастической четверки в исполнении Адама Куберта;
    • Увлекательное повествование от автора серии о знаменитых художниках Marvel.

    Вот что о работе с Кубертом рассказывает его коллега Арри Хама, автор комиксов «Росомаха», «Электра»:

    Мне очень нравилось работать с Адамом Кубертом над «Росомахой». Я сотрудничал со многими невероятными художниками, которые потрясающе превращали аморфные образы из моей головы в реальные двухмерные формы на листе, но Адам, казалось, всегда брал выше и шел дальше. С другими художниками я мог бы притормозить, думая: «Это слишком сложно реализовать», но Адам всегда справлялся и делал невозможное, с каким бы сложным вопросом я ни пришел. С тех пор я видел сотни страниц, выполненных другими художниками — и лишь немногие сражали меня наповал, как прежде раз в месяц сражали страницы Адама.

    Стартовал предзаказ артбука «Искусство Адама Куберта» — художника Marvel 2

    Важное по отправке

    • 50 ранних пташек по низкой цене;
    • Их отправку начнём, как выкупят весь лот;
    • Остальные отправим после завершения кампании, она продлится месяц.

    Мелованная бумага, твёрдый переплет, 210х280 мм, 224 страницы.

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