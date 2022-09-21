Стартовал предзаказ артбука «Искусство Адама Куберта» — художника Marvel

На CrowdRepublic открылся предзаказ артбука «Искусство Адама Куберта» — сборника концептов, иллюстраций и историй знаменитого художника Marvel. Выпускает книгу на русском издательство «Лев».

Вот что о работе с Кубертом рассказывает его коллега Арри Хама, автор комиксов «Росомаха», «Электра»:

Мне очень нравилось работать с Адамом Кубертом над «Росомахой». Я сотрудничал со многими невероятными художниками, которые потрясающе превращали аморфные образы из моей головы в реальные двухмерные формы на листе, но Адам, казалось, всегда брал выше и шел дальше. С другими художниками я мог бы притормозить, думая: «Это слишком сложно реализовать», но Адам всегда справлялся и делал невозможное, с каким бы сложным вопросом я ни пришел. С тех пор я видел сотни страниц, выполненных другими художниками — и лишь немногие сражали меня наповал, как прежде раз в месяц сражали страницы Адама.