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    Новости

    Съёмки четвёртой части Kingsman стартуют в 2022-м

    14 декабря 2021
    14.12.2021
    1491
    0 минут на чтение
    Съёмки третьей части Kingsman стартуют в 2022-м

    А помните такую франшизу Kingsman? По ней ещё в начале 2022-го должен выйти фильм-приквел по начало XX века и Распутина?

    Оказывается, режиссёр двух частей Мэттью Вон всё ещё планирует снять продолжение «Секретной службы» и «Золотого кольца». Об этом он рассказал в небольшом интервью изданию ComicBook, а также добавил, что съёмки начнутся в сентябре. Картина, по его словам, завершит историю Эггси.

    Судьба третьего фильма долгое время была неизвестна, ведь к моменту, когда у компании Fox появился на руках сценарий, её приобрела Disney. Тогда Тэрон Эджертон ещё сомневался, вернётся ли он к роли молодого спецагента.

    Первая часть пародии на шпионские боевики вышла в 2015 году, главные роли в фильме исполнили Тэрон Эджертон, Колин Фёрт, Сэмюэл Л. Джексон, Марк Стронг и София Бутелла. В 2017-м свет увидело продолжение с подзаголовком «Золотое кольцо» — к касту присоединились Джулианна Мур, Холли Берри, Педро Паскаль, Ченнинг Татум и Джефф Бриджес.

    А вот многострадальный приквел «King’s Man: Начало» не могут выпустить из-за пандемии пару лет. Нынешняя дата в российских кинотеатрах — 13 января.

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     Дмитрий Злотницкий |  21.09.2017

    Сиквел супершпионского комедийного боевика уступает оригиналу в сюжете — но сохраняет весь его юмор и стиль.

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