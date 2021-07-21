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    Новости

    Тизеры перезапуска сериала «4400» от The CW

    21 июля 2021
    21.07.2021
    126
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    Телеканал The CW поделился тремя короткими тизерами фантастической драмы «4400» — перезапуска сериала 2004 года.

    Как и в оригинале, действие развернётся вокруг группы путешественников во времени, которые из своего времени оказались в нашем. Вскоре они узнаю́т, что вдобавок обладают и сверхспособностями. Теперь задача путешественников понять, кто и с какой  их переместил.

    В центре сюжета окажутся трое героев, им и посвящены тизеры. Клаудетт, активистку, выдернули из 50-х; Реверенда, члена афроамериканской церковной общины, вытащили из 90х; Шанис, молодую мать, переместили из 2005-го (как раз года выхода оригинального сериала). Троице предстоит разобраться, как они все связаны друг с другом.

    Тизеры

    Постер

    Тизеры перезапуска сериала «4400» от The CW 1

    Новая версия мистической драмы стартует 25 октября.

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