Тизеры перезапуска сериала «4400» от The CW

Телеканал The CW поделился тремя короткими тизерами фантастической драмы «4400» — перезапуска сериала 2004 года.

Как и в оригинале, действие развернётся вокруг группы путешественников во времени, которые из своего времени оказались в нашем. Вскоре они узнаю́т, что вдобавок обладают и сверхспособностями. Теперь задача путешественников понять, кто и с какой их переместил.

В центре сюжета окажутся трое героев, им и посвящены тизеры. Клаудетт, активистку, выдернули из 50-х; Реверенда, члена афроамериканской церковной общины, вытащили из 90х; Шанис, молодую мать, переместили из 2005-го (как раз года выхода оригинального сериала). Троице предстоит разобраться, как они все связаны друг с другом.

Тизеры

Постер

Новая версия мистической драмы стартует 25 октября.