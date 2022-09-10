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    Новости

    Умер художник Владимир Вышегородцев, автор мультфильма «Каникулы в Простоквашино» 

    10 сентября 2022
    10.09.2022
    60
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    Умер художник Владимир Вышегородцев, автор мультфильма «Каникулы в Простоквашино» 

    В возрасте 72 лет из жизни ушёл Владимир Вышегородцев, один из создателей мультфильмов про Простоквашино. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма». Художник-мультипликатор скончался от сердечного приступа.

    Он работал над множеством культовых советских мультфильмов, начиная с середины 70-х годов. Среди них — «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», «Баба-Яга против!», «Пёс в сапогах», «Котёнок по имени Гав» и «Незнайка на Луне». В целом он приложил руку к более чем полусотне проектов.

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