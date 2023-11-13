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    «Унесенные призраками», «Властелин колец» и «Интерстеллар» — топ-100 великих фильмов XXI века по версии «Кинопоиска»

    13 ноября 2023
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    13.11.2023
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    «Унесенные призраками», «Властелин колец» и «Интерстеллар» — топ-100 великих фильмов XXI века по версии «Кинопоиска»

    «Кинопоиск» закончил топ-100 великих фильмов XXI века, который редакция разделила на четыре части по 25 картин в каждой.

    Список сформировали на основе персональных топов-10, которые составили опрошенные респонденты.

    В опросе приняли участие более 200 человек, в числе которых кинокритики, режиссеры, сценаристы, шоураннеры, ведущие подкастов и не только.

    Даже в топ-25 вошло много фантастики: аниме «Унесенные призраками», две части «Властелина колец», «Интерстеллар» и не только.

    Так выглядит топ-25:

    1. «Нефть»;
    2. «Малхолланд Драйв»;
    3. «Унесённые призраками»;
    4. «Догвилль»;
    5. «Аватар»;
    6. «Старикам тут не место»;
    7. «Вечное сияние чистого разума»;
    8. «Безумный Макс: Дорога ярости»;
    9. «Начало»;
    10. «Однажды в… Голливуде»;
    11. «Паразиты»;
    12. «Властелин колец: Братство кольца»;
    13. «Олдбой»;
    14. «Интерстеллар»;
    15. «Тёмный рыцарь»;
    16. «Ла-Ла Ленд»;
    17. «Груз 200»;
    18. «Меланхолия»;
    19. «Убить Билла»;
    20. «Одержимость»;
    21. «Социальная сеть»;
    22. «Властелин колец: Возвращение короля»;
    23. «Бёрдмэн»;
    24. «1+1»;
    25. «Амели».
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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