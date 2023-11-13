«Унесенные призраками», «Властелин колец» и «Интерстеллар» — топ-100 великих фильмов XXI века по версии «Кинопоиска»

«Кинопоиск» закончил топ-100 великих фильмов XXI века, который редакция разделила на четыре части по 25 картин в каждой.
Список сформировали на основе персональных топов-10, которые составили опрошенные респонденты.
В опросе приняли участие более 200 человек, в числе которых кинокритики, режиссеры, сценаристы, шоураннеры, ведущие подкастов и не только.
Даже в топ-25 вошло много фантастики: аниме «Унесенные призраками», две части «Властелина колец», «Интерстеллар» и не только.
Так выглядит топ-25:
- «Нефть»;
- «Малхолланд Драйв»;
- «Унесённые призраками»;
- «Догвилль»;
- «Аватар»;
- «Старикам тут не место»;
- «Вечное сияние чистого разума»;
- «Безумный Макс: Дорога ярости»;
- «Начало»;
- «Однажды в… Голливуде»;
- «Паразиты»;
- «Властелин колец: Братство кольца»;
- «Олдбой»;
- «Интерстеллар»;
- «Тёмный рыцарь»;
- «Ла-Ла Ленд»;
- «Груз 200»;
- «Меланхолия»;
- «Убить Билла»;
- «Одержимость»;
- «Социальная сеть»;
- «Властелин колец: Возвращение короля»;
- «Бёрдмэн»;
- «1+1»;
- «Амели».
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