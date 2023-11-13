«Унесенные призраками», «Властелин колец» и «Интерстеллар» — топ-100 великих фильмов XXI века по версии «Кинопоиска»

«Кинопоиск» закончил топ-100 великих фильмов XXI века, который редакция разделила на четыре части по 25 картин в каждой.

Список сформировали на основе персональных топов-10, которые составили опрошенные респонденты.

В опросе приняли участие более 200 человек, в числе которых кинокритики, режиссеры, сценаристы, шоураннеры, ведущие подкастов и не только.

Даже в топ-25 вошло много фантастики: аниме «Унесенные призраками», две части «Властелина колец», «Интерстеллар» и не только.

Так выглядит топ-25: