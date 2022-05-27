    3
    Новости

    Утечка: трейлер третьего сезона «Мандалорца». Ролик показали только на Star Wars Celebration

    27 мая 2022
    27.05.2022
    282
    1 минута на чтение
    Утечка: трейлер третьего сезона «Мандалорца». Ролик показали только на Star Wars Celebration

    На фестивале Star Wars Celebration показали эксклюзивно для посетителей трейлер третьего сезона «Мандалорца». Разумеется, почти сразу ролик утёк на Reddit.

    В нарезке кадров нам показывают Дина Джарина, который отправляется на встречу с Бо-Катан Крайз после разговора с мандалоркой-Оружейницей. Судя по всему, Крайз и Джарин объединят усилия по восстановлению планеты.

    В кадре также появился Гриф Карга, бывший глава гильдии, который теперь занял новую должность. Похоже, он снова выступит союзником Мандо. А ещё на мгновение промелькнул доктор с Камино, который был связан с Грогу. Похоже, авторы наконец-то начнут раскрывать историю Грогу.

    Комментаторы пишут, что в сеть утекла только первая половина трейлера. Будем ждать полную версию — и желательно уже в хорошем качестве!

    Сериал вернётся в феврале 2023-го.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Оби-Ван Кеноби: вымышленная и реальная истории печального джедая 25
    0
    61722
    Оби-Ван Кеноби: вымышленная и реальная истории печального джедая

    Как был задуман Оби-Ван, правда ли Алек Гиннесс всегда ненавидел своего героя (нет!), была ли у него любовь (да!) и с какой планеты он родом?

    Сталкер» Тарковского 3
    0
    102291
    «Сталкер» Тарковского: князь Мышкин в Зоне Посещения

    Фильм появился на свет благодаря цепочке катастроф, больших и малых, локальных и глобальных, природных и социальных.

    Черновик 972
    0
    140000
    Возвращение Нетесаного трона: жестокое фэнтези от добродушного поэта

    Почему «Хроники» и их автор заслуживают внимания — рассказываем новым читателям и напоминаем тем, кто уже знаком с первым романом.

    Стоит ли покупать сейчас Songs of Conquest? Это действительно духовный наследник «Героев Меча и Магии»? 19
    0
    149618
    Стоит ли покупать сейчас Songs of Conquest? Это действительно духовный наследник «Героев Меча и Магии»?

    Герои меча и ресурсов

    Видео: топ 10 бюджетных настольных игр
    0
    290353
    Видео: топ 10 бюджетных настольных игр

    От «Манчкина» и «Цитаделей» до «Звёздных империй».

    Любовь, смерть и роботы», 3 сезон: скатился, но к просмотру обязателен 9
    0
    190780
    Любовь, смерть и роботы», 3 сезон: скатился, но к просмотру обязателен

    Всё меньше роботов, и всё больше ужасов.

    Почему «Тигана» Гая Гэвриела Кея сейчас актуальна, как никогда?
    0
    241041
    Почему «Тигана» Гая Гэвриела Кея сейчас актуальна, как никогда?

    Гай Гэвриел Кей написал «Тигану» в 1990 году, вдохновляясь движениями за независимость в Квебеке и Уэльсе и событиями «Пражской весны». Но сейчас мы видим, что роман удивительно созвучен с днём сегодняшним

    «Очень странные дела», 4 сезон: спойлеры, дата выхода и при чём тут русские? 1
    0
    256620
    «Очень странные дела», 4 сезон: сюжет, дата выхода и при чём тут СССР?

    Рок-концерт против лича из D&D?

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить