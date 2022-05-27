На фестивале Star Wars Celebration показали эксклюзивно для посетителей трейлер третьего сезона «Мандалорца». Разумеется, почти сразу ролик утёк на Reddit.

В нарезке кадров нам показывают Дина Джарина, который отправляется на встречу с Бо-Катан Крайз после разговора с мандалоркой-Оружейницей. Судя по всему, Крайз и Джарин объединят усилия по восстановлению планеты.

В кадре также появился Гриф Карга, бывший глава гильдии, который теперь занял новую должность. Похоже, он снова выступит союзником Мандо. А ещё на мгновение промелькнул доктор с Камино, который был связан с Грогу. Похоже, авторы наконец-то начнут раскрывать историю Грогу.

Комментаторы пишут, что в сеть утекла только первая половина трейлера. Будем ждать полную версию — и желательно уже в хорошем качестве!

Сериал вернётся в феврале 2023-го.