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    «В нашем лагере всё в порядке»: трейлер сериала «Пищеблок» по роману Алексея Иванова

    29 апреля 2021
    Кот-император
    29.04.2021
    1332
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    «КиноПоиск» представил полноценный трейлер «Пищеблока» по роману Алексея Иванова — ретрохоррора про пионерский лагерь «Буревестник», в котором творятся странные и кровавые дела.

    Главными героями выступают мальчик Валерка и вожатый Игорь, которые и пытаются разобраться в происходящем. В лагере пропадают дети, а потом возвращаются со странными симптомами. А некоторые признаки указывают на то, что в «Буревестнике» завелись вампиры.

    Режиссером выступает Святослав Подгаевский, снявший «Пиковую даму: Черный обряд», а сценарий написал Александр Талал, работавший над «Дневным дозором». Производством занималась студия «Среда».

    В главных ролях Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров.

    Первые два эпизода выйдут 19 мая.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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