«В нашем лагере всё в порядке»: трейлер сериала «Пищеблок» по роману Алексея Иванова

«КиноПоиск» представил полноценный трейлер «Пищеблока» по роману Алексея Иванова — ретрохоррора про пионерский лагерь «Буревестник», в котором творятся странные и кровавые дела.

Главными героями выступают мальчик Валерка и вожатый Игорь, которые и пытаются разобраться в происходящем. В лагере пропадают дети, а потом возвращаются со странными симптомами. А некоторые признаки указывают на то, что в «Буревестнике» завелись вампиры.

Режиссером выступает Святослав Подгаевский, снявший «Пиковую даму: Черный обряд», а сценарий написал Александр Талал, работавший над «Дневным дозором». Производством занималась студия «Среда».

В главных ролях Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров.

Первые два эпизода выйдут 19 мая.