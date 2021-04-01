В США издательство разрешит сотрудникам брать оплачиваемый отпуск, если их любимый автор не выпустил продолжение цикла

Американское издательство Tro Books позволит своим сотрудникам брать дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск на десять дней по случаю, если их автор не выпустил продолжение их любимого цикла. Обычно десять оплачиваемых дней предоставляют по случаю смерти родственника.

О нововведении рассказал глава издательства Тим Домерти. Он также пояснил, что у сотрудников может быть несколько любимых писателей, поэтому компания может компенсировать дополнительно от трёх до семи дней. Домерти добавил, что и сам очень ждёт продолжения как минимум трёх масштабных фэнтезийных циклов, у которых уже несколько лет нет даты выхода.

Это как если бы в настоящем мире остановилось время и мы бы все застыли в ожидании следующего шага. Тим Домерти, глава Tro Books

Ранее в издательстве разрешили брать отгул, чтобы сотрудники могли вовремя попасть на автограф-сессию любимого писателя или успели к началу продаж книг.