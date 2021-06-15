«Ведьмак: Кошмар волка» повлияет на события во втором сезоне «Ведьмака»

Лорен Шмидт Хиссрич в одном из интервью рассказала, что события в анимационном фильме «Ведьмак: Кошмар волка» найдут отклик в основном сериале.
Действия Весемира в прошлом каким-то образом повлияют на сюжет второго сезона «Ведьмака», в котором появится герой.
Семья состоит из нескольких поколений. То, чему я учу своих детей, я узнала от поколения, жившего до меня. Когда мы встречаем Геральта в «Ведьмаке», он уже взрослый — ему 100 лет, и он очень долго живет один. Но вы не можете не задаться вопросом, откуда герой знает то, чему он собирается научить Цири.
Также в сериала хотят подробнее рассказать о конфликте между ведьмаками и чародеями, которые изначально должны были сотрудничать друг с другом.
Интересно, что в материале Variety «Кошмар волка» называют «анимационным сериалом», хотя изначально проект описывали как полнометражку — либо это ошибка, либо планы Netflix изменились. Возможно, именно из-за этого его не выпустили в 2020 году.
Второй сезон «Ведьмака» и «Кошмар волка» должны выпустить в течение 2021 года.
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Других подробностей нет.
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