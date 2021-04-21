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    Новости

    Второй сезон «Ведьмака» выйдет в конце 2021-го

    21 апреля 2021
    Кот-император
    21.04.2021
    876
    0 минут на чтение
    Второй сезон «Ведьмака» выйдет в конце 2021-го

    На фоне отчёта за первый квартал 2021-го глава по контенту Netflix Тед Сарантос рассказал, какие новинки стоит ждать в этом году.

    Прежде всего, в четвёртом квартале выйдут второй сезон «Ведьмака» и драма «Ты». Эти сериалы планировали выпустить раньше, но вмешалась коронавирусная пандемия. Теперь, спустя месяцы, сервис может назвать хотя бы примерное релизное окно.

    Кроме того, в те же даты должен выйти четвёртый сезон «Кобра Кай», молодёжная трагикомедия «Половое воспитание» и полнометражные ленты: комедийный боевик«Красная угроза» (с Райаном Рейнольдсом, Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот) и научная фантастика «Побег из Спайдерхэд» (с Крисом Хэмсвортом, Майлзом Теллером и Джорни Смоллетт). «Очень странные дела» в список не вошли.

    Отдельно сервис поделился статистикой просмотров своих проектов. Стоит добавить, что «просмотр» засчитывается, если пользователь посмотрел хотя бы 2 минуты одного эпизода или фильма.

    • «Люпен»: 76 млн
    • «Смертельная зона»: 66 млн
    • «День „да“»: 62 млн
    • «Судьба: Сага Винкс»: 57 млн
    • «Аферистка»: 56 млн
    • «Кто убил Сару?»: 55 млн
    • «Джинни и Джорджия»: 52 млн
    • «Всем парням 3: Я все еще люблю тебя»: 51 млн
    • «Улица Светлячков»: 49 млн
    • «Кобра Кай» (третий сезон): 45 млн

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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