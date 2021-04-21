Второй сезон «Ведьмака» выйдет в конце 2021-го

На фоне отчёта за первый квартал 2021-го глава по контенту Netflix Тед Сарантос рассказал, какие новинки стоит ждать в этом году.

Прежде всего, в четвёртом квартале выйдут второй сезон «Ведьмака» и драма «Ты». Эти сериалы планировали выпустить раньше, но вмешалась коронавирусная пандемия. Теперь, спустя месяцы, сервис может назвать хотя бы примерное релизное окно.

Кроме того, в те же даты должен выйти четвёртый сезон «Кобра Кай», молодёжная трагикомедия «Половое воспитание» и полнометражные ленты: комедийный боевик«Красная угроза» (с Райаном Рейнольдсом, Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот) и научная фантастика «Побег из Спайдерхэд» (с Крисом Хэмсвортом, Майлзом Теллером и Джорни Смоллетт). «Очень странные дела» в список не вошли.

Отдельно сервис поделился статистикой просмотров своих проектов. Стоит добавить, что «просмотр» засчитывается, если пользователь посмотрел хотя бы 2 минуты одного эпизода или фильма.

«Люпен»: 76 млн

«Смертельная зона»: 66 млн

«День „да“»: 62 млн

«Судьба: Сага Винкс»: 57 млн

«Аферистка»: 56 млн

«Кто убил Сару?»: 55 млн

«Джинни и Джорджия»: 52 млн

«Всем парням 3: Я все еще люблю тебя»: 51 млн

«Улица Светлячков»: 49 млн

«Кобра Кай» (третий сезон): 45 млн