В сети появился финальный трейлер «Либерея: Охотники за сокровищами» — российской приключенческой картины в духе «Анчартед» и «Сокровищ нации».
Сюжет рассказывает о парне Илье, который получает в наследство загадочный артефакт — оклад. Якобы он способен привести к знаменитой и потерянной библиотеке Ивана Грозного Либерее. Очень скоро за Ильёй начинают охотиться опасные силы. А на помощь парню приходят чудаковатый профессор и лингвистка-айтишница.
Роль Ильи досталась Тихону Жизневскому, профессора сыграл Алексей Серебряков, Диана Пожарская воплотила учёную. А вот Артем Ткаченко щеголяет с усиками и профессионально убивает всех на своём пути.
Постер
В российский прокат картина выйдет 27 октября.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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