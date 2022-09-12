«Вы связались с опасными людьми»: финальный трейлер приключенческого фильма «Либерея»

В сети появился финальный трейлер «Либерея: Охотники за сокровищами» — российской приключенческой картины в духе «Анчартед» и «Сокровищ нации».

Сюжет рассказывает о парне Илье, который получает в наследство загадочный артефакт — оклад. Якобы он способен привести к знаменитой и потерянной библиотеке Ивана Грозного Либерее. Очень скоро за Ильёй начинают охотиться опасные силы. А на помощь парню приходят чудаковатый профессор и лингвистка-айтишница.

Роль Ильи досталась Тихону Жизневскому, профессора сыграл Алексей Серебряков, Диана Пожарская воплотила учёную. А вот Артем Ткаченко щеголяет с усиками и профессионально убивает всех на своём пути.

Постер

В российский прокат картина выйдет 27 октября.