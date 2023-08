Wizards of the Coast попала в скандал с AI-артом из новой книги по D&D

Wizards of the Coast, издатель Dungeons & Dragons, оказалась втянута в новый скандал с игровым сообществом. На этот раз компанию уличили в использовании генеративных нейросетей для оформления книг.

В августе должна выйти книга Bigby Presents: Glory of the Giants — дополнение-бестиарий для пятой редакции D&D, которое расскажет про гигантов. В начале месяца книга появилась в «цифре» — сервисе D&D Beyond. В нём можно изучить содержание и иллюстрации будущей новинки.

Некоторые пользователи соцсетей заподозрили использование нейросетей при создании иллюстраций:

Позже в соцсетях появился пост автора этих иллюстраций Ильи Шкипина, в котором он подтвердил использование нейросетей для обработки первоначального рисунка. Он показал черновые варианты до ИИ-обработки. Позже художник удалил пост, а аккаунт он перевёл в «закрытый» режим:

Спустя несколько часов аккаунт D&D Beyond, в котором Wizards of the Coast публикует новости «цифровых» новинок издательства, выпустил заявление, согласно которому художник не уведомил издательство об использовании нейросетей. В дальнейшей издательство вводит запрет на использование нейросетей в официальных изданиях. Wizards of the Coast также подчеркнули, что оплачивают работу художников-иллюстраторов многие годы для всех своих книг.

Обложка Bigby Presents: Glory of the Giants

Это уже третий скандал вокруг Wizards of the Coast только в 2023-м. В январе издатель планировал обновить игровую лицензию OGL, но в итоге это привело к значительным ответным действиям не только игроков и ведущих, но и сторонних авторов. А в апреле стало известно, что компания отправила представителей детективного Агентства Пинкертона, угрожавших видеоблогеру, который заполучил раньше времени доступ к новому сету Magic: the Gathering