Житель Челябинска построил статуи назгулов на заборе вокруг загородного дома

Фото: Дарья Пона, «74.ru»

Издание «74.ru» рассказало о жителе Челябинска, 33-летнем Юрии Попове, который водрузил на забор своего загородного дома внушительные статуи назгулов из «Властелина колец». Теперь бессмертные кольценосцы охраняют покой семьи Юрия. Найти их можно в посёлке Круглое по дороге к челябинскому аэропорту.

Юрий рассказал, что любит сказки и необычные заборы.

Я вообще люблю сказки, в частности «Гарри Поттера» и особенно «Властелина колец», поэтому персонажи взяты оттуда, Я всегда хотел необычный забор, а то у многих просто профлист или кирпич — неинтересно. Стал задумываться о каких-нибудь фигурах, но статуи стоят дорого, поэтому пришла идея сделать таких монахов из простого материала. Это мешковина, вымоченная в цементе и поставленная на каркас. Юрий Попков, житель Челябинска

Фигуры обошлись Юрию по восемь тысяч рублей каждая.

Екатерина, соседка из дома напротив, говорит, что теперь «это как на кладбище смерти» (что, в общем-то, недалеко от истины, учитывая природу назгулов).

Просто жуткое зрелище, выбивающееся из общей массы нормальных домов и заборов. Екатерина, соседка Юрия

А вот другой соседке скорее понравилось.