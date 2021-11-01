Житель Челябинска построил статуи назгулов на заборе вокруг загородного дома

Фото: Дарья Пона, «74.ru»
Издание «74.ru» рассказало о жителе Челябинска, 33-летнем Юрии Попове, который водрузил на забор своего загородного дома внушительные статуи назгулов из «Властелина колец». Теперь бессмертные кольценосцы охраняют покой семьи Юрия. Найти их можно в посёлке Круглое по дороге к челябинскому аэропорту.
Юрий рассказал, что любит сказки и необычные заборы.
Я вообще люблю сказки, в частности «Гарри Поттера» и особенно «Властелина колец», поэтому персонажи взяты оттуда, Я всегда хотел необычный забор, а то у многих просто профлист или кирпич — неинтересно. Стал задумываться о каких-нибудь фигурах, но статуи стоят дорого, поэтому пришла идея сделать таких монахов из простого материала. Это мешковина, вымоченная в цементе и поставленная на каркас.
Юрий Попков, житель Челябинска
Фигуры обошлись Юрию по восемь тысяч рублей каждая.
Екатерина, соседка из дома напротив, говорит, что теперь «это как на кладбище смерти» (что, в общем-то, недалеко от истины, учитывая природу назгулов).
Просто жуткое зрелище, выбивающееся из общей массы нормальных домов и заборов.
Екатерина, соседка Юрия
А вот другой соседке скорее понравилось.
Да какое кладбище? Это же из сказки. Это один в один монахи из «Властелина колец», очень красиво. Это его частная собственность, пусть что хочет, то и делает. Я уже бабушка в возрасте, но мне очень нравится. Была бы возможность, мы бы так же сделали.
Читайте также
В Якутске установили копию звездолета Люка Скайуокера
Будем надеяться, что его не снесет ветром.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Человек-муравей и методы рационального мышленияОсновано на неснятом сценарии Эдгара Райта (как мы его себе представляем).
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.