«Звёздный путь: Пикар»: третий и финальный сезон стартует 16 февраля 2023-го

Paramount выпустил первый тизер третьего сезона научно-фантастического сериала «Звёздный путь: Пикар», который станет для шоу заключительным. В проморолике показали почти всю старую команду The Next Generation.

Тизер снова обещает мрачную и депрессивную атмосферу — в духе первых двух сезонов, но никак не оригинального шоу.

Сезон стартует 16 февраля 2023-го на Paramount+.