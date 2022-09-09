«Звёздный путь: Пикар»: третий и финальный сезон стартует 16 февраля 2023-го

Paramount выпустил первый тизер третьего сезона научно-фантастического сериала «Звёздный путь: Пикар», который станет для шоу заключительным. В проморолике показали почти всю старую команду The Next Generation.
Тизер снова обещает мрачную и депрессивную атмосферу — в духе первых двух сезонов, но никак не оригинального шоу.
Сезон стартует 16 февраля 2023-го на Paramount+.
Читайте также
Звёздный путь: Пикар — для кого это снято?
Наталия Осояну | 15.04.2020
Новый сериал во вселенной «Звёздного пути» изменил всем идеям, заложенным создателями оригинала.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Бэтмен: Не такие уж и разные«Мою мать тоже зовут Марта!»
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.