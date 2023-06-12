Что посмотреть похожего на «Стражей Галактики»?

«Стражи Галактики 3» завершают свое шествие по кинотеатрам, но не по нашим сердцам. У Джеймса Ганна напоследок получилось трогательное и в меру безумное приключение, у которого может случиться продолжение, но без Ганна точно не случится похожей атмосферы. Что делать, если хочется посмотреть ещё чего-нибудь такого же фантастического, да с командой героев, и желательно с говорящими животными или иными существами? Советуем несколько альтернатив, которые достойно примут эстафету у лучшего за последнее время фильма киновселенной Marvel.

Про других супер-раздолбаев от Ганна:

Отряд самоубийц: Миссия навылет (2021)

Если вы не насытились творческим методом Джеймса Ганна, но по какой-то странной причине пропустили его предыдущую работу, то история про команду незадачливых экс-злодеев, которые пытаются спасти мир, вам наверняка понравится. Условное продолжение небезупречного хита 2016 года избавилось от части глянца и мрачного тона и получилось намного веселее, а главное — интереснее. Дерзкое, жестокое приключение, где хватает отрубленных конечностей, взорванных голов и пошлых шуток, от которых не хочется морщиться (в этом магия Ганна!), а хочется узнать, что же будет с этими неудачниками дальше.

Вместе с достоинствами у фильма хватает и недостатков — это схематичный сюжет, местами утомляющая глупостью болтовня героев, затянутые экшен-сцены. Но кто боится экшен-сцен, берясь смотреть фильмы Ганна? Визуал фильма, операторская работа и творческая энергия создателей всё это затмевают. Абсолютно рекомендуется к просмотру тем, кто уже видел «Стражей» столько раз, что выучил все песни в плейлисте Звёздного Лорда.

Про команду авантюристов-неудачников:

Подземелья и драконы: Честь среди воров (2023)

Ищете ещё одну команду героев, которые не совсем герои, но при этом обладают страшной силы обаянием? Их можно найти в недавнем фэнтези по мотивам настольной ролевой игры. История барда и авантюриста Эдгина Дарвиса и его боевой подруги Хольги понравилась критикам и зрителям, но провалилась в прокате. Сиквела, скорее всего, не будет, и это печально — команда получилась отличная, графика — прекрасная, а сюжет… ну что, сюжет? Он вполне в духе вселенной — есть злая колдунья, охмурившая глупого правителя, есть длинные диалоги, до краёв набитые шутками, есть несколько сентиментальных сцен, всепобеждающая дружба, есть драконы, наконец!

Если вы в восторге от дружеских перепалок Стражей, «Подземелья» подойдут вам идеально. Если хочется фантастических созданий, впрочем, тоже.

Больше взрывов в космосе:

Пятый элемент (1997)

Даже если вы не видели этот фильм, то как минимум встречали сотню мемов про мультипаспорт. Каждые пять тысяч лет тёмные силы вторгаются в наше измерение, чтобы уничтожить его, и каждый раз появляется герой (или несколько), которым приходится спасать Вселенную. В этот раз кости выпали нью-йоркскому таксисту Корбену Далласу, священнику Корнелиусу и его помощнику. А недостающим звеном стала красотка Лилу — тот самый «пятый элемент».

У Люка Бессона получилась космоопера на все времена, передающая безумный дух французских комиксов — но не основанная на них. Надеемся, что «Стражам» Ганна уготована та же судьба — и их будут пересматривать всей семьёй перед телевизором, как мы пересматривали (и будем) «Пятый элемент». Их объединяют не только общие мессианские темы и юмор, но и невероятно проработанный фантастический мир. Бессон вынашивал идею своего фильма много лет, а Ганн, хоть он и взял готовый сеттинг, отнёсся к нему с великой любовью, вдохнув жизнь в механических уродцев и деревянных истуканов со страниц комиксов.

О фильме «Пятый элемент»: от безумной идеи к безумному фильму Люк Бессон возвращается к большой фантастике. Самое время вспомнить, его хит 20-летней давности: с дизайном от великих комиксистов, безумными костюмами и «невозможной» арией.

В поисках магии Disney:

Пираты Карибского моря (2003)

Тот случай, когда обаяние фильма держится на одном персонаже, а остальной ансамбль актёров — как огранка для алмаза. Джонни Депп в роли капитана Джека Воробья вместе с режиссёром Гором Вербински превратили сомнительную затею экранизировать аттракцион «Диснейленда» в невероятно популярную кинофраншизу.

Корабль Звёздного лорда, как и Чёрная жемчужина, собрал пёстрый набор персонажей с разными характерами, предысторией и мотивацией. Однако главный герой в обеих сериях не типичный мужественный персонаж с благородными целями, а, прямо скажем, пройдоха, у которого на уме лишь романтические похождения и лёгкие деньги. И у Джека Воробья, и у Питера Квилла не всё получается, они терпят поражение за поражением, но в итоге выпутываются победителями из любой ситуации — благодаря удаче и той магической силе дружбы, которую Джеймс Ганн отчаянно прячет за полётами в слоу-мо и напускным цинизмом.

Изгои на звёздной лоханке:

Светлячок (2002)

Об этом сериале вспоминают в каждой подборке под названием вроде «Продолжения, которых всё ещё ждут фанаты». У команды корабля «Серенити» класса «Светлячок», путешествующего по космосу в 2517 году, короткая история на экранах, но удивительно долгая — в сердцах поклонников. Единственный сезон и последующий в 2005 году фильм влюбили в себя миллионы по всему миру.

Создатель «Светлячка» Джосс Уидон сплёл захватывающее полотно судеб, за 14 серий охвативших годы и миллионы километров, но при этом сохранил акцент на уникальных персонажах. Наверняка Стражи (в воплощении Джеймса Ганна) так же проживут в сердцах фанатов ещё не одно десятилетие — и мы часто будем их видеть на фотографиях с косплей-фестивалей и на Хэллоуин.

К слову, Нейтан Филлион, сыгравший капитана «Светлячка», появлялся во всех трёх фильмах о Стражах, однако распознать его в кадре в большинстве случаев можно лишь погуглив. Тем интереснее!

Сборник космических хитов:

Ковбой Бибоп (аниме-сериал 1998–1999)

Это анимационный брат «Светлячка», и разборов, эссе, критических отзывов о нём в интернете не меньше, чем о сериале Уидона. Роднят их не только предельно пессимистичные миры и команды уникальных героев, но и оглушительные провалы обоих проектов. Сериал Синъитиро Ватанабэ и сценаристки Кэйко Нобумото про охотников за головами Джета Блэка, Спайка Шпигеля и их пёструю команду поначалу пришёлся японским зрителям не по вкусу, продержался лишь сезон и обрёл вторую жизнь только после того, как его купил канал Cartoon Network для показа в ночном блоке. И вот тогда закрутилось: мрачный, детально проработанный мир, мультикультурализм, безумное количество отсылок, яркий экшен и фантастический саундтрек, состоящий из джаза, блюза и кантри, влюбили в себя миллионы фанатов.

Если ваша любимая часть «Стражей» — нелепый, но очаровательный юмор и сценки бытовых отношений между персонажами, то «Ковбой Бибоп» вам явно понравится. Да, это аниме (про игровой ремейк ни слова), но это тот случай, когда японская анимация рождает штучный продукт — и пропускать его поклонникам Ганна было бы ошибкой.

О сериале «Ковбой Бибоп»: что нужно знать о детях космического джаза Вспомним — а кто не смотрел, тем расскажем — почему сериал стал одним из самых знаменитых аниме. Вот что писал о «Ковбое Бибопе» «Мир фантастики» в далёком 2004 году.

Суперкоманда из подполья:

Черепашки-ниндзя (2014–2016)

«Черепашки-ниндзя», с одной стороны, квинтэссенция всего, что любили подростки в начале 2010-х (или всего, что думали об этом маркетологи Paramount), с другой — апофеоз всего, за что насмехаются над Майклом Бэем, выступившим тут продюсером. «Крутой» экшен, декольте Меган Фокс, пещерный юмор — такого тут в избытке. Между тем много здесь и другого — ведь это история четвёрки отверженных братьев с пугающей внешностью, которые пытаются спасти мир, хотя он их не принимает. Они беззлобно поддевают друг друга, гоняют на своем фургончике, преследуют очередного злодея-мегаломана. Со «Стражами» их роднит не только юмор и спецэффекты: в обоих фильмах главные герои, участвуя в виртуозно снятых экшен-сценах, попутно пытаются выяснить: а кто же они такие на самом деле? В чём их предназначение?

Получившийся летний блокбастер вышел с разницей в неделю с первыми «Стражами Галактики» и был рассчитан примерно на ту же гиковскую аудиторию, которая помнит героев 1990-х — черепашек из канализации, мышей-рокеров с Марса и прочих безумных персонажей, родных нашему сердцу. Вторая часть, появившаяся в 2016-м, веселила уже не так сильно. Франшизы как у «Стражей» из них не получилось, но первый фильм по-прежнему отлично создаёт атмосферу сумасшедшего приключения.

О фильме «Черепашки-ниндзя 2» — не для детей 90-х Зрелищный и глупенький фильм совершенно далёк от того, что мы любили в детстве.

Безумный космический мир:

Валериан и город тысячи планет (2017)

Если после «Стражей» вы отчаянно нуждаетесь в новом сумасбродном приключении в громадной фантастической вселенной, стоит обратить внимание на ещё одно творение Люка Бессона, на этот раз основанное не на его фантазиях, а на комиксах, которые он любил в детстве. Валериан и Лорелин — космические спецагенты, волею случая втянутые в некий глобальный заговор, отчего их бросает из одной удивительной локации в другую, из одной экшен-сцены в другую.

В чём «Валериану» не откажешь, так это в богатстве его мира. Зрелища здесь больше, чем даже в «Пятом элементе», а сюрреалистический стиль Бессона, отсылающий к комиксам Жан-Клода Мезьера, придётся по вкусу каждому, кто оценил эскапады Джеймса Ганна в интерпретации комиксов Marvel.

«Валериан» был бы лучше, добавь Бессон в него ещё чуть-чуть юмора. Сцены, где «Валериан» отбрасывает серьёзность и начинает явно подражать «Стражам», — пожалуй, лучшие в фильме. Но, несмотря на некоторые недостатки истории и сомнительный кастинг, самый дорогой фильм Европы всё ещё отлично развлекает.

О фильме «Валериан и город тысячи планет»: вернулся ли Бессон? Создатель «Пятого элемента» снова снял безумную и зрелищную французскую фантастику. Но с кастингом и подачей сюжета он всё же промахнулся.

Абсурдный юмор в открытом космосе:

Автостопом по галактике (2005)

Безумное космическое путешествие странной компании во главе с самым заурядным парнем Артуром Дентом на фоне апокалипсиса (шутка ли — Землю хотят снести, чтобы провести на её месте гиперпространственное шоссе!) сложно советовать зрителю, который ничего о романе Дугласа Адамса не слышал или хотя бы не любит «Доктора Кто» и другую английскую фантастику. Это кино для своих, которое сторонней аудитории может показаться нелепым и даже издевательским. Но без паники — «Автостопом по галактике», благодаря первоисточнику, остаётся классикой научной фантастики.

Экранизация «Путеводителя по галактике для путешествующих автостопом» от английского клипмейкера Гарта Дженнингса лишилась части философских вопросов, которые Дуглас Адамс поднимал в своей серии романов, и превратилась в милую сатирическую комедию. Основная сила фильма — в сочувствии персонажам, оказавшимся в сложной ситуации и вынужденным справляться с необычными обстоятельствами. Добавьте к этому ироничный тон, удивительные, невозможные существа и концепции — словом, если вы из тех, кому хотелось бы выкрутить ручку абсурда в «Стражах» на максимум, вам точно не стоит проходить мимо «Автостопом по галактике».

О фильме Автостопом по галактике: Киноляпы и интересные факты Наши бдительные очи обратились в сторону экранизации культовой книги Дугласа Адамса.

Больше звёздных воров:

Хан Соло: Звёздные войны. Истории (2018)

Один из новых фильмов во вселенной «Звёздных войн» и при этом наименее постмодернистский. Несмотря на сложный путь к экранам, замену режиссёров, пересъёмки и недовольство фанатов, у Рона Ховарда получилось близкое к оригинальной трилогии приключение про авантюриста и случайно сложившуюся команду, которая путешествует по Галактике в поисках лучшей жизни.

Здесь отличные второстепенные персонажи — Дональд Гловер в роли Лэндо Калриссиана крадёт каждую сцену, а дроид L3 в исполнении Фиби Уоллер-Бридж обзавелась таким необычным характером, какой не снился даже главным героям сиквелов. «Хан Соло» увлекателен, зрелищен, полон пасхалок и мягкого юмора. Если вы не резко против главной фантастической франшизы, стоит обратить внимание на эту историю. Она отлично смотрится, даже если вы не видели трилогии сиквелов (или предпочли забыть, что видели).

Для любителей пушистых:

Миссия Дарвина (2009)

Если животных с апгрейдами, спасающихся из заточения, после «Стражей» вам показалось мало, кое-что способно утолить ваш голод. «Миссия Дарвина» — это монструозное творение Disney за 150 миллионов долларов про суперкоманду морских свинок, спасающих мир по заданию правительства США. Звёздный актёрский состав и передовые на тот момент визуальные эффекты (фильм поставил Хойт Йетмен, оскаровский лауреат за графику к «Бездне» 1990 года) не спасли продюсерский проект Джерри Брукхаймера. «Миссия Дарвина» провалилась в прокате и похоронила сразу несколько карьер её создателей.

Чего у фильма не отнять — так это восторженно-идиотской атмосферы шпионского боевика и очень обаятельных главных героев. Здесь есть невероятно прорисованные морские свинки, по части анимации легко дающие фору даже животным из «Стражей», и абсолютно трешовый сюжет, который напоминает не лучшие произведения Disney, а сиквелы этих лучших произведений. Кто-нибудь помнит, что происходило в «Короле льве 2»? Вот и сюжет «Миссии Дарвина» вы вряд ли вспомните после просмотра. Однако это весёлое и безумное приключение на полтора часа, которое сегодня воспринимается даже с долей ностальгии.

Больше Стражей:

Стражи Галактики: Мультсериал (2015–2019)

Мультсериал с новыми приключениями Питера Квилла и его команды — вольная фантазия сценаристов, которая развивает события фильма Ганна и к основной киновселенной не имеет отношения. Это продукт телеканала, и рассчитан он на детскую аудиторию.

Впрочем, пусть характеры героев и упростили для семейного просмотра, в них остались основные черты героев фильма. Если вас не смутит детский тон повествования, не самый выдающийся визуал и нулевое отношение к каноничным событиям — мультсериала хватит, чтобы чуть-чуть продлить удовольствие от приключений любимых персонажей.

О сериале Мультсериал «Стражи галактики»: Marvel для детей Все то, за что нам полюбился фильм Ганна, адаптировали для школьников.

Больше Ганна:

Миротворец (2022)

Ещё один проект Джеймса Ганна во вселенной DC, продолжение его же «Отряда самоубийц». Анонс «Миротворца» встретили с недоумением — Джон Сина в фильме был неплох, но строить вокруг него целый сериал? Особенно когда у вас есть Харли Квинн и Крысоловка? Да, да и ещё раз да.

Если в «Стражах Галактики» вам ближе всего тема семейного конфликта, попытки избавиться от навязанного контроля и поиски товарищей по духу, то «Миротворец» окажется вам очень близким. Сериал за счёт хронометража раскрывает те же идеи даже удачнее. Да, Миротворец совсем не тот дивный авантюрный раздолбай, которого мы ждём от Ганна, но это в первую очередь драматический герой, которого Сина вытягивает на все сто.

А ещё, пожалуй, именно в «Миротворце» звучит одна из лучших шуток Ганна — не мгновенный гэг, а панчлайн, который настаивается девять эпизодов. Ну и танцуют в «Миротворце» лучше — прости, Звёздный Лорд!