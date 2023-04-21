BBC планирует адаптировать «Повелителя мух» в виде сериала

BBC планирует запустить в работу ещё одну экранизацию знаменитого романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух». На этот раз хотят представить адаптацию в формате сериала.

Сценарием займётся Джек Торн. Торн ранее перенёс в ТВ-формат трилогию Филипа Пулмана «Тёмные начала», а также вместе с Роулинг работал над «Гарри Поттером и Проклятым дитя». Параллельно он написал сценарии обеих частей «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кэвиллом для Netflix.

«Повелителя мух» экранизировали дважды: в 1963-м и в 1990-м. Оба раза — в виде полнометражных фильмов.

Продюсером проекта выступает Шарлотта Мур, работающая над сериалом «Половое воспитание» (Sex Education).

В 2019-м СМИ писали, что свою версию «Повелителя мух» планировал снять Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем», «Суспирия»). С тех пор новостей об этой адаптации так и не было.