Что почитать: космоопера Филипа Рива и альтернативная история Кима Стэнли Робинсона

В очередном выпуске «Что почитать» расскажем о двух любопытных романах. АСТ готовит второй том подростковой космооперы Филипа Рива, автора «Хроник хищных городов», а fanzon выпускает необычный роман Кима Стэнли Робинсона — в жанре альтернативной истории.

Ким Стэнли Робинсон

«Годы риса и соли»

Книга выйдет в серии «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ». Роман в своё время принёс фантасту премию «Локус».

В четырнадцатом веке Черная Смерть уничтожила в Европе треть населения. А что, если?.. Если эпидемия чумы уничтожила почти все население Европы? Как будет развиваться человечество? Это альтернативная история, в которой мир изменился. История, которая тянется через века, в которой правящие династии и нации поднимаются и рушатся. История потерь и открытий. Это — годы риса и соли. Вселенная, где Америку открывает китайский мореплаватель, промышленная революция начинается в Индии, главенствующие религии – ислам и буддизм, а реинкарнация реальна. Мы увидим рабов и королей, солдат и ученых, философов и жрецов. От степей Азии до Нового Света – перед нами предстанет потрясающая история дивного нового мира.

Выход намечен в августе.

Филип Рив

Экспресс «Чёрный Призрак»

Второй том космооперной трилогии «Межзвёздный экспресс».

Зен и Нова путешествовали в другие миры и раньше, но теперь все изменилось: они прошли через ворота, которых вообще не должно быть, совершили ужасные вещи, которые нельзя исправить, и больше не смогут вернуться назад. Новая Императрица Великой Сети только что вызволила из тюремного морозильника Чандни Ханса, а в жизни наследника великой династии и девушки-моторика появилось новое испытание — таинственная Черная Зона. Найти путь домой становится все труднее — да и как, если дома, возможно, больше не существует?..

Книга выходит в июле.