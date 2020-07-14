Что почитать: космоопера Филипа Рива и альтернативная история Кима Стэнли Робинсона

В очередном выпуске «Что почитать» расскажем о двух любопытных романах. АСТ готовит второй том подростковой космооперы Филипа Рива, автора «Хроник хищных городов», а fanzon выпускает необычный роман Кима Стэнли Робинсона — в жанре альтернативной истории.
Ким Стэнли Робинсон
«Годы риса и соли»
Книга выйдет в серии «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ». Роман в своё время принёс фантасту премию «Локус».
В четырнадцатом веке Черная Смерть уничтожила в Европе треть населения.
А что, если?.. Если эпидемия чумы уничтожила почти все население Европы? Как будет развиваться человечество?
Это альтернативная история, в которой мир изменился. История, которая тянется через века, в которой правящие династии и нации поднимаются и рушатся. История потерь и открытий. Это — годы риса и соли.
Вселенная, где Америку открывает китайский мореплаватель, промышленная революция начинается в Индии, главенствующие религии – ислам и буддизм, а реинкарнация реальна.
Мы увидим рабов и королей, солдат и ученых, философов и жрецов. От степей Азии до Нового Света – перед нами предстанет потрясающая история дивного нового мира.
Выход намечен в августе.
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