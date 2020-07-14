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    Новости

    Что почитать: космоопера Филипа Рива и альтернативная история Кима Стэнли Робинсона

    14 июля 2020
    Кот-император
    14.07.2020
    2498
    1 минута на чтение

    В очередном выпуске «Что почитать» расскажем о двух любопытных романах. АСТ готовит второй том подростковой космооперы Филипа Рива, автора «Хроник хищных городов», а fanzon выпускает необычный роман Кима Стэнли Робинсона — в жанре альтернативной истории.

    Ким Стэнли Робинсон
    «Годы риса и соли»

    Что почитать: космоопера Филипа Рива и альтернативная история Кима Стэнли Робинсона 1

    Книга выйдет в серии «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ». Роман в своё время принёс фантасту премию «Локус».

    В четырнадцатом веке Черная Смерть уничтожила в Европе треть населения.

    А что, если?.. Если эпидемия чумы уничтожила почти все население Европы? Как будет развиваться человечество?

    Это альтернативная история, в которой мир изменился. История, которая тянется через века, в которой правящие династии и нации поднимаются и рушатся. История потерь и открытий. Это — годы риса и соли.

    Вселенная, где Америку открывает китайский мореплаватель, промышленная революция начинается в Индии, главенствующие религии – ислам и буддизм, а реинкарнация реальна.

    Мы увидим рабов и королей, солдат и ученых, философов и жрецов. От степей Азии до Нового Света – перед нами предстанет потрясающая история дивного нового мира.

    Выход намечен в августе.

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    Филип Рив
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    Что почитать: космоопера Филипа Рива и альтернативная история Кима Стэнли Робинсона 2

    Второй том космооперной трилогии «Межзвёздный экспресс».

    Зен и Нова путешествовали в другие миры и раньше, но теперь все изменилось: они прошли через ворота, которых вообще не должно быть, совершили ужасные вещи, которые нельзя исправить, и больше не смогут вернуться назад.

    Новая Императрица Великой Сети только что вызволила из тюремного морозильника Чандни Ханса, а в жизни наследника великой династии и девушки-моторика появилось новое испытание — таинственная Черная Зона.

    Найти путь домой становится все труднее — да и как, если дома, возможно, больше не существует?..

    Книга выходит в июле.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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