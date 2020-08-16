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    Новости

    Чёрный плащ получит собственный спецэпизод в новом сезоне «Утиных историй»

    16 августа 2020
    Кот-император
    16.08.2020
    5487
    0 минут на чтение
    «Утиные истории», «Чёрный плащ» и другие: мультсериалы по миру уток

    13 августа шоураннер и сценарист Франциско Ангонес опубликовал названия новых эпизодов «Утиных историй», которые возвращаются с летнего перерыва 21 сентября. Особое внимание фанатов привлёк двенадцатый эпизод под названием Let’s Get Dangerous! («Ну-ка, от винта!») посвящённый Чёрному плащу. Авторы новых «Утиных историй» намекали, что у них есть большие планы на пернатого мстителя, но пока его появление в перезапущенных «Утиных историях» ограничилось небольшим камео во втором сезоне. При этом, в отличие от сериала 1991 года, герой оказался не настоящим супергероем, а персонажем старого телешоу. Теперь же нас ждёт полноценный часовой эпизод об ужасе, летящем на крыльях ночи!

    Эпизод Let’s Get Dangerous выйдет 19 октября на Disney xD. В России «Утиные истории» показывает Канал Disney. Дата премьеры третьего сезона в России пока неизвестна.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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