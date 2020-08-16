Чёрный плащ получит собственный спецэпизод в новом сезоне «Утиных историй»

13 августа шоураннер и сценарист Франциско Ангонес опубликовал названия новых эпизодов «Утиных историй», которые возвращаются с летнего перерыва 21 сентября. Особое внимание фанатов привлёк двенадцатый эпизод под названием Let’s Get Dangerous! («Ну-ка, от винта!») посвящённый Чёрному плащу. Авторы новых «Утиных историй» намекали, что у них есть большие планы на пернатого мстителя, но пока его появление в перезапущенных «Утиных историях» ограничилось небольшим камео во втором сезоне. При этом, в отличие от сериала 1991 года, герой оказался не настоящим супергероем, а персонажем старого телешоу. Теперь же нас ждёт полноценный часовой эпизод об ужасе, летящем на крыльях ночи!
Magical feuds. Alien rampages. Monstrous secrets. Villainous resurrections.
Let’s Get Dangerous. #DuckTales #DarkwingDuck pic.twitter.com/F2jcaby2ha
— Frank Angones (@FrankAngones) August 13, 2020
Эпизод Let’s Get Dangerous выйдет 19 октября на Disney xD. В России «Утиные истории» показывает Канал Disney. Дата премьеры третьего сезона в России пока неизвестна.
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