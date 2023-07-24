Джордж Мартин: «Я работаю над „Ветрами Зимы“ почти каждый день»

Джордж Мартин в блоге рассказал о статусе своих нескольких проектов в связи с забастовкой сценаристов и актёров — преимущественно про «Дом Дракона». Разумеется, он также прокомментировал работу и над «Ветрами Зимы».

Прежде всего, писатель заявил, что с 1 июня приостановил сотрудничество с HBO. Он не пишет никакие тексты. Для того же «Дома Дракона» тексты были завершены до забастовки, и теперь над сериалом идёт работа в Великобритании. Мартин подчёркивает, что забастовка не слишком подвергает риску именитых сценаристов, но он считает, что известные люди борются за права новичков в индустрии.

Мы бастуем ради сценаристов-новичков, редакторов, надеющихся пробиться студентов, актеров с четырьмя репликами, парней, работающих на своей первой штатной должности, мечтающих однажды создать своё собственное шоу, как я в 80-е годы. Джордж Мартин

Мартин состоит в профсоюзе с 1986 года. Нынешнюю забастовку он называет самой важной в жизни, он считает, что она будет долгой и ожесточённой. Писатель прокомментировал и съёмки второго сезона «Дома Дракона»:

Сериал снимается в основном в Лондоне (и немного в Уэльсе, Испании и других местах), поэтому работа продолжается. Актеры входят в британский профсоюз Equity, а не SAG-AFTRA. Equity горячо поддерживает своих американских «сородичей» (они планируют провести большой митинг), но британские законы запрещают им устраивать забастовку. Если они выйдут, то не будут защищены от увольнения за нарушение контракта или даже от судебного иска. Джордж Мартин

Разумеется, Мартин добавил несколько слов и о «Ветрах Зимы»:

И да, да, конечно, я работаю над «Ветрами Зимы». Почти каждый день. Пишу, переписываю, редактирую, снова пишу. Добился стабильного прогресса. Не так быстро, как хотелось бы мне… И уж тем более не так быстро, как хотелось бы вам. Но прогресс неоспорим.

12 июля поклонники цикла «Песнь льда и пламени» отмечали двенадцатилетие с момента выхода в продажу «Танца с драконами».