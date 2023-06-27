Экспловид-23, Шаи Хулуд и Дикий Запад — вышел трейлер нового сезона «Футурамы»

Онлайн-кинотеатр Hulu опубликовал полноценный трейлер нового сезона «Футурамы», в котором обыграли пандемию коронавируса, «Дюну» Дени Вильнева и не только.
Большая часть актерского состава вернулась к своим ролям, в том числе Джон Ди Маджио, который вновь озвучит Бендера.
Премьера состоится 24 июля. Ожидается 10 свежих эпизодов, хотя ранее было заявлено 20.
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Редактор
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