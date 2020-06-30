Марк Хэмилл рассказал о вырезанной начальной сцене из «Новой надежды»

Марк Хэмилл заглянул в выпуск подкаста братьев Руссо Russo Bros. Pizza Film School, где он вместе с режиссёрами пообщался о кинематографе на фоне пандемии. И среди прочего актёр снова вспомнил о вырезанном вступлении из «Новой надежды» — это решение Лукаса его до сих пор гложет.
Речь о самой первой сцене, в которой Люк беседует с друзьями на Татуине, параллельно наблюдая в небе за нападением на корабль принцессы Леи. И там же он натыкается на знакомого Биггса Дарклайтера.
В сцене есть несколько хороших моментов для персонажа. Во-первых, над ним смеются сверстники. Это сразу показывает, что он не самый классный в их компании, не шибко популярный. Ку Старк — вторая актриса в фильме… она называет меня «Червячком». Так что я не пользуюсь популярностью. И вдруг я сталкиваюсь с Биггсом Дарклайтером, которого сыграл Гаррик Хэгон, и я такой «Ух ты!». Вы видите, что мы хорошие друзья. Он одет в имперскую униформу, и говорю «Ого, это невероятно! Не могу дождаться того, как покину эту планету, чтобы присоединиться к тебе». На что он отвечает: «Люк, как только у меня будет шанс, я присоединюсь к повстанцам».
Хэмилл подчёркивает, что эта сцена интересна актёру по одной причине — у Люка нет политических убеждений. Юный Скайуокер был бы рад присоединиться к Империи только ради возможности раз и навсегда покинуть ферму.
Актёр добавил, что столь сильно переживает из-за вырезанной сцены и взаимодействия с Биггсом, поскольку именно встреча с ним стала главной причиной, по которой Люк не использовал систему наведения, чтобы уничтожить Звезду смерти.
В последнем атаке на Звезду смерти нас выкашивают и слева, и справа… но единственное, что мотивирует меня отключить систему наведения и полностью проникнуться Силой — это смерть Биггса Дарклайтера. Позже на озвучании они добавили голос Оби-Вана «Используй Силу, Люк».
Эпизод подкаста можно посмотреть на YouTube:
А в сети можно найти эту вырезанную сцену. Она входит в книгу-первоисточник «Звездные войны: Эпизод IV. Новая надежда» Джорджа Лукаса и писателя Алана Дина Фостера.
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Книга поступила в продажу за шесть месяцев до выхода картины. Она содержит несколько сцен, которые не вошли в финальный монтаж.
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