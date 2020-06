Объявлены победители премии «Локус» 2020 года

Этой ночью подвели итоги ежегодной премии фонда научной фантастики «Локус». Мероприятие проходило в онлайн-формате, запись доступна вот здесь. Ну а мы пробежимся по победителям.

В номинации научно-фантастический роман победила The City in the Middle of the Night Чарли Джейн Андерс. Впечатления о книге нашего автора, писательницы и переводчицы Наталии Осояну можно почитать у неё на канале.

Лучшим фэнтези-романом признали Middlegame Шонин Макгвайр.

В номинации «Хоррор» победила книга «Чёрный леопард, Рыжий волк» из трилогии «Тёмных звёзд» Марлона Джеймса.

Лучшим романом для подростков выбрали Dragon Pearl Юн Ха Ли.

Лучшим дебютом назвали «Гидеона Девятую» Тэмсин Мьюир.

Среди повестей победила This Is How You Lose the Time War Амаль-эль-Мохтара и Макса Гладстона.

А из рассказов лучшим признали Omphalos Теда Чана. Он же стал победителем в номинации «Авторский сборник» с книгой «Выдох».

Лучшим коротким рассказом признали The Bookstore at the End of America Чарли Джейн Андерс.

В номинации «Антология» победила New Suns: Original Speculative Fiction by People of Color Ниси Шаль.

Ну и лучшей нефантастической книгой признали Monster, She Wrote: The Women Who Pioneered Horror and Speculative Fiction Лизы Крюгер и Мелани Р. Андерсон.

Наши искренние поздравления победителям!