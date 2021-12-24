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    Раздача: фантастический квест I Have No Mouth And I Must Scream по рассказу Харлана Эллисона

    24 декабря 2021
    24.12.2021
    2088
    1 минута на чтение
    Раздача: фантастический квест «Я хочу кричать, но у меня нет рта» по рассказу Харлана Эллисона

    Площадка GOG запустила раздачу классического фантастического квеста I Have No Mouth And I Must Scream («У меня нет рта, но я должен кричать») по одноимённому рассказу писателя Харлана Эллисона.

    Действие разворачивается в недалёком будущем, где ИИ уничтожили человечество. 109 лет безумный суперкомпьютер терзал оставшихся пятерых выживших. Горристер – одиночка, думающий о самоубийстве. Бенни – мутировавший громила. Эллен – боязливая истеричка. Нимдок – замкнутый садист. Тед – циничный параноик. И теперь они сыграют в одну игру, предложенную суперкомпьютером. Отказаться от неё они не могут.

    I Have No Mouth and I Must Scream отправляет вас в жуткое путешествие по чреву электронного чудовища. Узнайте самые мрачные тайны последних людей планеты, отражая постоянные психологические атаки компьютера АМ. Раскройте загадки прошлого и попытайтесь раз и навсегда сбросить иго АМ. Это будет незабываемое приключение!

    Рассказ вышел в 1967 году в журнале If. В 1968-м рассказ удостоили премии «Хьюго». Игра вышла 31 октября 1995 года.

    Раздача продлится до 25 декабря 17:00 (МСК).

     

    Игру можно купить и в Steam — там она сейчас продаётся за 52 рубля с учётом скидки.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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