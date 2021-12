Раздача: фантастический квест I Have No Mouth And I Must Scream по рассказу Харлана Эллисона

Площадка GOG запустила раздачу классического фантастического квеста I Have No Mouth And I Must Scream («У меня нет рта, но я должен кричать») по одноимённому рассказу писателя Харлана Эллисона.

Действие разворачивается в недалёком будущем, где ИИ уничтожили человечество. 109 лет безумный суперкомпьютер терзал оставшихся пятерых выживших. Горристер – одиночка, думающий о самоубийстве. Бенни – мутировавший громила. Эллен – боязливая истеричка. Нимдок – замкнутый садист. Тед – циничный параноик. И теперь они сыграют в одну игру, предложенную суперкомпьютером. Отказаться от неё они не могут.

I Have No Mouth and I Must Scream отправляет вас в жуткое путешествие по чреву электронного чудовища. Узнайте самые мрачные тайны последних людей планеты, отражая постоянные психологические атаки компьютера АМ. Раскройте загадки прошлого и попытайтесь раз и навсегда сбросить иго АМ. Это будет незабываемое приключение!

Рассказ вышел в 1967 году в журнале If. В 1968-м рассказ удостоили премии «Хьюго». Игра вышла 31 октября 1995 года.

Раздача продлится до 25 декабря 17:00 (МСК).

Игру можно купить и в Steam — там она сейчас продаётся за 52 рубля с учётом скидки.