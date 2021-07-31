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    Тайка Вайтити пишет сценарий к полнометражному фильму по «Флэшу Гордону»

    31 июля 2021
    31.07.2021
    148
    1 минута на чтение
    Тайка Вайтити пишет сценарий к полнометражному фильма по «Флэшу Гордону»

    Collider сообщают, что Тайка Вайтити пишет сценарий к live-action адаптации комиксов про Флэша Гордона. Два года назад режиссёр был нанят для анимационной экранизации комиксов, но в ходе работы Вайтити решил сделать фильм с живыми актёрами.

    Об этом сообщил продюсер Джон Дэвис в недавнем интервью Collider, приуроченном к выходу фильма «Круиз по джунглям» от Disney. Он подтвердил, что проект сейчас разрабатывается как полнометражный фильм с живыми актёрами.

    По его словам, над сценарием всё ещё работает Тайка Вайтити:

    «Этот фильм оказал огромное влияние на его [Тайки Вайтити] взросление. Это один из его любимых фильмов. Сначала он сказал мне: «Давай сделаем мультфильм». Я сказал: «Хорошо». Потом мы начали его развивать, и он сказал: «Нет, давайте сделаем живую экранизацию». Я сказал: «Даже лучше».

    Флэш Гордон был создан художником Алексом Реймонд и появился в одноименном комиксе в 1934 году. Персонаж выступал как конкурент Баку Роджерсу, другому популярному космическому герою комиксов тех лет. Комикс «Флэш Гордон» повествует о приключениях Флэша, красивого игрока в поло и выпускника Йельского университета, и его товарищей Дейла Ардена и доктора Ханса Заркова. Они прилетают на планету Монго, где вступают в противостояние с её злобным правителем Минго Безжалостным.

    Комикс был экранизирован как сериал ещё в 1936 году, затем был перезапущен в 1980-х как космическая опера с Сэмом Джонсом в главной роли и Максом фон Сюдовым в роли императора Минга. С недавних пор 20th Century Fox пытаются снова возродить серию комиксов.

    На данный момент Вайтити занят множеством проектов, включая новый фильм «Звездных войн», будучи его режиссёром и соавтором сценария с Кристи Уилсон-Кэрнс. Тем не менее, фильм «Флэш Гордон» остаётся значительным проектом для режиссёра. Дэвис считает, что у него есть преимущество перед другими проектами, претендующими на внимание режиссера, потому что Вайтити сам разрабатывал сценарий. Он добавил, что Вайтити надеется удивить публику своим обновленным взглядом на персонажа.

    В статье приводится ещё один любопытный факт: когда Стив Вейнтрауб из Collider разговаривал с Вайтити на вечеринке, приуроченной к выходу «Тора: Рагнарёк», режиссер поделился, что заставил всех руководителей своих отделов смотреть «Флэша Гордона» в рамках подготовки к съемкам фильма. Это демонстрирует, как минимум, его глубокую любовь к персонажу.

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