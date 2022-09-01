Трейлер слэшера про Винни-Пуха и Пятачка

В сети появился трейлер низкобюджетного слэшера под названием «Винни-Пух: Кровь и мед».

Его режиссером выступил малоизвестный Рис Фрейк-Уотерфилд. По его словам, он снял картину всего за 10 дней.

По сюжету Винни-Пух и Пятачек одичали после того, как Кристофер Робин поступает в колледж и перестает с ними видеться — настолько, что те съели ослика Иа-Иа и начали кровавую охоту.

Фильм хотят выпустить до конца 2022 года в цифровом формате.