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    Новости

    Трейлер слэшера про Винни-Пуха и Пятачка

    1 сентября 2022
    01.09.2022
    1126
    0 минут на чтение
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    В сети появился трейлер низкобюджетного слэшера под названием «Винни-Пух: Кровь и мед».

    Его режиссером выступил малоизвестный Рис Фрейк-Уотерфилд. По его словам, он снял картину всего за 10 дней.

    По сюжету Винни-Пух и Пятачек одичали после того, как Кристофер Робин поступает в колледж и перестает с ними видеться — настолько, что те съели ослика Иа-Иа и начали кровавую охоту.

    Фильм хотят выпустить до конца 2022 года в цифровом формате.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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