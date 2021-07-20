Печальные новости.

В возрасте 93 лет умер писатель-фантаст Уильям Ф. Нолан. Он скончался ещё 15 июля, но публично об этом объявили спустя несколько дней. Смерть наступила в больнице после осложнений, вызванных инфекцией.

Больше всего писатель известен по серии антиутопических романов «Бегство Логана», которые экранизировали в формате фильма и сериала. Первая часть цикла, вышедшая в 1967 году, рассказывала о будущем, в котором из-за истощения ресурсов ради поддержания цивилизации убивали каждого, кому исполнился 21 год.

Помимо этого цикла Нолан работал над другими романами, рассказами и биографиями, он проявил себя в фэнтези, хоррорах, поэзии. Среди самых популярных его работ — трилогия «Чёрная маска» и цикл историй про Космического Сэма (Sam Space), «лучшего детектива на Земле и других планетах». Нолан также занимался сценариями к фильмам и сериалам, включая, собственно, экранизацию «Бегства Логана».

За свою карьеру фантаст заработал премию Брэма Стокера за заслуги перед жанром, дважды — премию Эдгара Аллана По, а также премию Конвенции всемирной премии фэнтези и звание грандмастера Всемирной премии хоррора.