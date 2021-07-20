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    Новости

    В возрасте 93 лет умер писатель-фантаст Уильям Ф. Нолан

    20 июля 2021
    20.07.2021
    2577
    0 минут на чтение
    В возрасте 93 лет умер писатель-фантаст Уильям Ф. Нолан

    Печальные новости.

    В возрасте 93 лет умер писатель-фантаст Уильям Ф. Нолан. Он скончался ещё 15 июля, но публично об этом объявили спустя несколько дней. Смерть наступила в больнице после осложнений, вызванных инфекцией.

    Больше всего писатель известен по серии антиутопических романов «Бегство Логана», которые экранизировали в формате фильма и сериала. Первая часть цикла, вышедшая в 1967 году, рассказывала о будущем, в котором из-за истощения ресурсов ради поддержания цивилизации убивали каждого, кому исполнился 21 год.

    Помимо этого цикла Нолан работал над другими романами, рассказами и биографиями, он проявил себя в фэнтези, хоррорах, поэзии. Среди самых популярных его работ — трилогия «Чёрная маска» и цикл историй про Космического Сэма (Sam Space), «лучшего детектива на Земле и других планетах». Нолан также занимался сценариями к фильмам и сериалам, включая, собственно, экранизацию «Бегства Логана».

    За свою карьеру фантаст заработал премию Брэма Стокера за заслуги перед жанром, дважды — премию Эдгара Аллана По, а также премию Конвенции всемирной премии фэнтези и звание грандмастера Всемирной премии хоррора.

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