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    Новости

    Второй и финальный сезон «Карнивал Роу» стартует 17 февраля

    7 ноября 2022
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    07.11.2022
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    Второй и финальный сезон «Карнивал Роу» стартует 17 февраля

    Amazon опубликовал короткий тизер второго сезона фэнтезийного сериала «Карнивал Роу». Для сериала он станет заключительным:

    «Карнивал Роу» — стимпанк-нуар, рассказывающий о загадочных и жестоких убийствах в индустриальном порту Бурге. Некто убивает фей-иммигрантов, ставя под угрозу жизнь других волшебных существ и дестабилизируя обстановку. Расследовать происшествие взялся полицейский инспектор. В то же время в Бурге появляется его бывшая возлюбленная — фея Виньетт Стоунмосс, которая считала его мертвым.

    Первый сезон стартовал в августе 2019 года. Съёмки продолжения пришлись на пандемию, из-за ограничений они серьёзно затянулись — к тому же, команде ещё предстоит доделать визуальные эффекты.

    Постер

    Второй и финальный сезон «Карнивал Роу» стартует 17 февраля 1

    Осенью 2019-го стало известно, что у сериала сменился продюсер. Тогда главой творческой группы стал Эрик Олесон, известный по работе над сериалами «Стрела», «Помнить всё», «Человек в высоком замке» и «Сорвиголова» (занимался третьим сезоном).

    Сериал вернётся 17 февраля 2023-го — сразу с двумя эпизодами. Дальше стриминг будет выпускать по две серии еженедельно.

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    За кадром сериала простирается огромный мир, населенный удивительными расами.

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