Второй и финальный сезон «Карнивал Роу» стартует 17 февраля

Amazon опубликовал короткий тизер второго сезона фэнтезийного сериала «Карнивал Роу». Для сериала он станет заключительным:

«Карнивал Роу» — стимпанк-нуар, рассказывающий о загадочных и жестоких убийствах в индустриальном порту Бурге. Некто убивает фей-иммигрантов, ставя под угрозу жизнь других волшебных существ и дестабилизируя обстановку. Расследовать происшествие взялся полицейский инспектор. В то же время в Бурге появляется его бывшая возлюбленная — фея Виньетт Стоунмосс, которая считала его мертвым.

Первый сезон стартовал в августе 2019 года. Съёмки продолжения пришлись на пандемию, из-за ограничений они серьёзно затянулись — к тому же, команде ещё предстоит доделать визуальные эффекты.

Постер

Осенью 2019-го стало известно, что у сериала сменился продюсер. Тогда главой творческой группы стал Эрик Олесон, известный по работе над сериалами «Стрела», «Помнить всё», «Человек в высоком замке» и «Сорвиголова» (занимался третьим сезоном).

Сериал вернётся 17 февраля 2023-го — сразу с двумя эпизодами. Дальше стриминг будет выпускать по две серии еженедельно.