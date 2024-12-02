Какие сериалы смотреть в декабре 2024? Экранизации неэкранизируемого и немного «Звёздных войн»

Некоторые издания спешат подвести итоги года уже в начале декабря. «Мир фантастики» так никогда не делает, потому что иной раз под конец года выходит нечто стоящее. В этом декабре премьер не так много, но что вы скажете насчёт Франкенштейна в Отряде самоубийц, тайских секс-роботов, экранизаций God of War, Warhammer 40,000 или неэкранизируемой классики, получившей Нобелевку? А, ну и сущая мелочь: очередные «Звёздные войны».

Секретный уровень

Secret Level

Когда и где? 10 декабря 2024 на Amazon Prime.

Что? Антология из 15 мультфильмов по мотивам игр.

О чём? Warhammer 40,000 и даже, внезапно, по Pac-Man. Каждая серия будет с собственным сюжетом, каждая основана на той или иной игре. Обещают эпизоды по видеоиграм God of War , Mega Man, The Outer Worlds , настольной ролевой Dungeons & Dragons, вселеннойи даже, внезапно, по Pac-Man.

Чего ждём? Ответ «Амазона» нетфликсовским « Любви, смерти и роботам », более жанрово разнообразный, хотя и, видимо, более коммерческий. Руководит проектом режиссёр « Дэдпула » Тим Миллер, но у каждого эпизода свой режиссёр и своя стилистика, близкая к изначальной игре. Впрочем, в большинстве случаев это означает фотореалистичную 3D-анимацию.

А ещё ждём толпу звёзд на озвучке. Только оцените: Арнольд Шварценеггер и Киану Ривз ! После этих двоих Кевин Харт, Гэбриел Луна и Темуэра Моррисон даже как-то не впечатляют. Тот случай, когда стоит хотя бы некоторые серии посмотреть в оригинале.

Звёздные войны: Опорная команда

Star Wars: Skeleton Crew

Когда и где? 2 декабря 2024 на Disney+.

Что? Детская космическая фантастика.

О чём? Стайка детей, живущих на мирной (по меркам «Звёздных войн») планете, залезает куда не надо и улетает на чём не надо далеко в космос, в мир пиратов, контрабандистов и монстров. Помочь им добраться домой берётся подозрительный авантюрист Джод На Навуд, немного владеющий Силой.

Чего ждём? «Звёздные войны» для детей и всей семьи! И, как ни странно, это норма. Джордж Лукас всегда считал «Звёздные войны» немного детской франшизой и выпускал всевозможных «Эвоков» и «Дроидов» ещё в 1980-е. Так что «Опорная команда», можно сказать, возвращение к корням.

По описанию и трейлеру сериал напоминает фильм «Балбесы», только в космосе: разномастная команда детей (один из них вообще синекожий слонёнок) весело и захватывающе удирает от бандитов. Создатели сериала — Джон Уоттс (режиссёр фильмов про Человека-паука ) и Кристофер Форд (его постоянный сценарист). В главных ролях, конечно, малоизвестные дети, но есть и большая звезда — Джуд Лоу, играющий Джода На Навуда.

Будущее и я

Tomorrow and I

Когда и где? 4 декабря 2024 на Netflix.

Что? Тайский сатирический киберпанк.

О чём? О недалёком будущем Таиланда, где делают идеальных секс-роботов, буддизм пытается стать религией ИИ, а от непроверенных препаратов у людей растут щупальца на лице.

Чего ждём? Антологию, явно вдохновлённую идеей « Чёрного зеркала », — каждый эпизод посвящён своим героям и своим проблемам высоких технологий и жалкой жизни. Но подаётся всё это с абсурдным юмором, который заставляет вспомнить изначальные короткометражки про Кибердеревню . Безумные изобретения будущего переплетаются с злободневными реалиями, только в этом случае тайскими.

Сто лет одиночества

Cien años de soledad

Когда и где? 11 декабря 2024 на Netflix.

Что? Латиноамериканский магический реализм (читай — историческая драма с капелькой чудес). Экранизация романа Габриэля Гарсии Маркеса.

О чём? История нескольких поколений рода Буэндиа, в которой важную роль играют алхимия, пророчества, видения, призраки и прочие удивительные явления. Например, дождь, идущий весь год, и целый город, забывший названия вещей.

Чего ждём? Колумбийскую экранизацию колумбийской классической литературы. Нобелевский лауреат Маркес до самой смерти отказывался продавать права на экранизацию романа, чтобы его творение не изуродовали в Голливуде. Наследники в итоге продали права Netflix, но с рядом условий: это должен быть сериал (чтобы вместить огромный объём событий), и снимать его следует в Колумбии, с местными актёрами, на испанском языке. Так и сделали. Разве что один из режиссёров, хоть и колумбиец, но с американского ТВ: Алекс Гарсия Лопес снимал эпизоды « Сорвиголовы », « Ведьмака », « Сабрины » и других сериалов, но прежде не руководил собственным проектом.

Экранизация обещает быть масштабной — не из-за каких-то эпических сражений, которых тут особо нет, а из-за охвата: целое столетие истории, реконструкция костюмов, архитектуры и быта разных эпох. Центрального героя, полковника Аурелиано Буэндиа, играют в разных возрастах аж трое актёров.

Монстры-коммандос

Creature Commandos

Когда и где? 5 декабря 2024 на HBO Max.

Что? Супер-анти-геройский мультсериал по вселенной DC.

О чём? Об отряде монстров-коммандос, собранном Амандой Уоллер. В команду входят Франкенштейн, Невеста Франкенштейна, рыбоженщина, похожая на тварь из Чёрной лагуны, робот-солдат, радиоактивный Доктор Фосфор и жалкий фурри Ласка, чья суперсила — чудом выживать. И Рик Флаг, потому что должен же кто-то присматривать за этими интеллигентами.

Чего ждём? Того, что будет, если смешать « Отряд самоубийц » с мэшап-командой монстров из ужастиков. Визуально «Монстры-коммандос» выглядят как типичное творение « Анимационной вселенной DC » с плоской рисованной графикой, напоминающей комиксную, и скуповатой анимацией. Внимание тут привлекает сама команда, которая выглядит по-своему необычнее, чем Отряд самоубийц.

Сценарий к сериалу написал лично Джеймс Ганн, папа Стражей Галактики и рулевой новой киновселенной DC, в которую войдут и «Монстры-коммандос» (причём они окажутся первым её релизом после перезапуска). Но командовал съёмками не он, а Дин Лори, один из создателей сериала « Харли Квинн » и, кстати, сценарист комедии «Майор Пэйн» (только не говорите, что не слышали про паровозик, который смог). Среди актёров озвучания — Алан Тьюдик (« Светлячок »), Дэвид Харбор (« Очень странные дела »), Аня Чалотра («Ведьмак»), Мария Бакалова («Борат 2») и вездесущий брат Джеймса Шон Ганн.

Магазин светильников

조명가게

Когда и где? 4 декабря 2024 на Disney+.

Что? Мистическая дорама.

О чём? В тёмном переулке Сеула есть лавочка, где продаются лампы и люстры. Но сюда приходят не улучшить интерьер. Сюда тянутся люди, с которыми происходит что-то таинственное и безумное — например, они видят мёртвых людей. Владелец магазинчика выслушивает их и старается помочь.

Чего ждём? Мистический слоубёрнер в тёмных тонах и с долгими разговорами по душам. Экранизация вебтуна от безумно популярного в Корее автора Кан Фулла. В роли владельца лавочки — Чу Джи-хун, которого любители дорам наверняка помнят по « Королевству ». А поставил сериал тоже известный… актёр. Для Ким Хи-вона, звезды «Исчезнувшего времени» и «Человека ниоткуда», это дебют в качестве режиссёра. Disney же тут в сущности ни при чём — они просто уловили моду на корейские дорамы и предоставили создателям свою площадку.

Земля пребудет вовеки

Earth Abides

Когда и где? 1 декабря 2024 на MGM+.

Что? Постапокалипсис. Экранизация старого (1949 год) романа Джорджа Стюарта.

О чём? Учёный Иш (не Эш !) Вильямс был за городом и пропустил апокалипсис: большая часть человечества вымерла от внезапной пандемии. Иш и ещё несколько последних людей на Земле пытаются выжить и возродить цивилизацию.

Чего ждём? В Рунете сериал почему-то стали называть «Земля без людей», хотя официальной локализации у него пока не предвидится, а роман у нас переводили иначе. К тому же люди, хоть и последние, в сериале всё-таки есть. Но настроение это по-своему передаёт. «Земля пребудет» — типичный постапокалипсис про пустые города (где почему-то продолжает гореть свет) и природу, берущую своё. Отчасти наивный — но эти наивности, как ни странно, сохранились ещё из книги, немного устаревшей по нашим временам.

Прометей

Когда и где? 5 декабря 2024 на «Кинопоиске» и IVI.

Что? Русский паранормальный триллер, хронофантастика.

О чём? В 1998 году самолёт Барнаул — Москва загадочно исчез с радаров. Уже в наши дни один из пассажиров этого рейса вдруг позвонил своей дочери и сказал, что благополучно приземлился. Это маленькое чудо стало поводом для масштабного расследования: в какую такую альтернативную реальность провалился самолёт?

Чего ждём? Никакого « Чужого », тут скорее « Секретные материалы » по-русски. Под напряжённую музыку паранормальные детективы в исполнении звёздного состава — Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и не только — ходят, светят фонариками, бросаются научными терминами (ну или шутят про Marvel).

А также:

Джентри Чау против Нижнего мира (Jentry Chau vs the Underworld) — махо-сёдзё по-американски: мультсериал про школьницу с суперспособностями. Все основные создатели и актёры — американцы восточноазиатского происхождения.

Студия сновидений (Dream Productions) — мультсериал-ответвление « Головоломки » о киностудии в голове девочки, снимающей её сны.

А также продолжаются:

Принц-дракон (The Dragon Prince), 7-й сезон. Сага классического фэнтези об эльфах, драконах и стране Ксадии подходит к концу: сезон будет финальным.

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Выдающиеся звери (Beastars), 3-й сезон. Аниме-драма про мир разумных антропоморфных зверей.

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Доктор Кто: Радуйся, мир (Doctor Who: Joy to the World). Традиционный рождественский спецвыпуск, в котором, как обещает Стивен Моффат, продолжится сюжет 14-го сезона.

Что, если… (What if…), 3-й сезон. Мультсериал-антология Marvel про альтернативные реальности. На сей раз завезли даже эпизод, где Мстители пилотируют анимешные мехи.

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