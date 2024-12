Какие сериалы смотреть в декабре 2024? Экранизации неэкранизируемого и немного «Звёздных войн»

Некоторые издания спешат подвести итоги года уже в начале декабря. «Мир фантастики» так никогда не делает, потому что иной раз под конец года выходит нечто стоящее. В этом декабре премьер не так много, но что вы скажете насчёт Франкенштейна в Отряде самоубийц, тайских секс-роботов, экранизаций God of War, Warhammer 40,000 или неэкранизируемой классики, получившей Нобелевку? А, ну и сущая мелочь: очередные «Звёздные войны».

Каждая серия будет с собственным сюжетом, каждая основана на той или иной игре. Обещают эпизоды по видеоиграм God of War , Mega Man, The Outer Worlds , настольной ролевой Dungeons & Dragons, вселеннойи даже, внезапно, по Pac-Man.

Tomorrow and I

(Jentry Chau vs the Underworld) — махо-сёдзё по-американски: мультсериал про школьницу с суперспособностями. Все основные создатели и актёры — американцы восточноазиатского происхождения.

(The Dragon Prince), 7-й сезон. Сага классического фэнтези об эльфах, драконах и стране Ксадии подходит к концу: сезон будет финальным.

