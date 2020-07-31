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    Новости

    Организаторы премии «Новые горизонты 2020» объявили лонг-лист

    31 июля 2020
    Кот-император
    31.07.2020
    799
    1 минута на чтение

    Организаторы отечественной литературной премии «Новые горизонты 2020» объявили список номинантов и некоторые нововведения восьмого сезона.

    Вот произведения в алфавитном порядке:

    • «Алёшины сны» Владимира Мироненко (Товарищ У),
    • «Верёвка» Алексея Андреева,
    • «Восьмой ангел» Аси Михеевой,
    • «Выступки Слов» Лайлы Ванделы,
    • «Змей подколодный» Елены и Егора Никольских,
    • «Календарь Морзе» Павла Иевлева,
    • «Катастеризм» Александры Голубевой (Альфина),
    • «Лабиринт для Минотавра» Михаила Савеличева,
    • «Легко любить тех, кто уходит…» Алексея Музычкина,
    • «Лига выдающихся декадентов» Владимира Калашникова,
    • «Ошибка маленькой вселенной» Сергея Котова,
    • «Разбой» Петра Воробьева,
    • «Рюрик» Анны Козловой,
    • «C176345c» Ольги Вель,
    • «С ключом на шее» Карины Шаинян,
    • «Слово из трех букв, но не дом» Михаила Родионова,
    • «Средняя Эдда» Дмитрия Захарова,
    • «Сфумато» Алексея Федярова,
    • «Фальшивый слон» Владимира Покровского,
    • «Цивилизация страуса» Сергея Мусанифа,
    • «Человек послушный» Михаила Гаёхо.

    Ознакомиться с ними и с представлениями номинаторов можно на сайте премии.

    Осенью профессиональное жюри под председательством Марии Галиной назовет пять произведений, вошедших в шорт-лист. В этом сезоне в него также входят:

    • Владимир Березин, писатель, критик;
    • Глеб Елисеев, критик, исследователь фантастики;
    • Ирина Епифанова, ведущий редактор издательства «Астрель-СПб»;
    • Евгений Лесин, поэт, главный редактор приложения «Ex Libris» к «Независимой газете»;
    • Екатерина Писарева, культурный обозреватель, главный редактор книжного сервиса MyBook.

    А позже судьи выберут одного победителя — лучшее художественное произведение фантастического жанра, оригинального по тематике, образам и стилю. Помимо традиционной награды получит автор получит и денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

    Кроме того, в рамках премии состоится питчинг, по результатам которого профессиональное киножюри выберет наиболее привлекательный для экранизации текст. В это жюри входят:

    • Иван Наумов, писатель, сценарист,
    • Сергей Пускепалис, актёр, режиссер, художественный руководитель Ярославского театра драмы,
    • Валерий Федорович, продюсер, директор телеканала «ТВ-3» и руководитель PREMIER Studios.

    Премия «Новые горизонты» была основана в 2013 году — «с целью поощрения авторов, которые отважно исследуют территории, лежащие за пределами традиционных литературных полей, осваивают тот язык, на котором будет говорить наша фантастика завтра».

    Ранее лауреатами становились Мария Галина («Автохтоны»), Дарья Бобылёва (роман «Вьюрки»), Андрей Лях (роман «Челтенхэм»), Эдуард Веркин (повесть «ЧЯП»), Наиль Измайлов (роман «Убыр») и Владимир Аренев (повесть «Душница»).

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     Кот-император |  23.04.2020 |  11 142

    Создатели раскрыли членов жюри и номинаторов.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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