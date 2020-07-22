«Союзмультфильм» готовит мультсериал про Умку

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщает, что «Союзмультфильм» начал работать над полноценным мультсериалом про медвежонка Умку, придуманного режиссёрами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем. Первый мультфильм вышел в 1969-м.
Сейчас авторы занимаются сценарием.
В настоящее время в рамках работы над проектом создана система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений…
Борис Машковцев, директор киностудии «Союзмультфильм»
По его словам, в мультсериале заинтересованы «как российские, так и зарубежные партнеры». Всего запланировано 26 серий.
В декабре компания выпустила третью часть мультфильма про Умку — в ней герой возвращается домой.
«Союзмультфильм» готовит несколько новых мультсериалов со старыми персонажами. Так, компания собирается выпустить серии «Ну, погоди!» (первый эпизод — уже в конце лета) и про попугая Кешу. А ранее начала показывать новую версию «Простоквашино».
Кроме того, киностудия собирается вернуть права на Чебурашку.
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