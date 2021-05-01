«Сумерки мертвецов»: в разработке последний фильм Джорджа Ромеро о зомби

Помните, мы писали о том, что Джордж Ромер оставил после смерти 50 неэкранизированных сценариев?

По сообщения The Hollywood Reporter, жена режиссера Сьюзен Ромеро последние несколько лет тайно разрабатывала сценарий хоррора совместно с Паоло Целати («Комната бабочек»), Джо Неттером и Робертом Лукасом. Это зомби-хоррор под названием «Сумерки мертвецов», который Джордж Ромеро хотел снять в последние годы жизни.

В 1968 году режиссер Джордж А. Ромеро выпустил хоррор «Ночь живых мертвецов», который стал хитом и популяризировал жанр зомби.

Сейчас Сьюзен продолжает работу со сценаристами и ищет режиссёра для картины. Согласно самой Сюзен, сюжет картины будет следующим:

Действие происходит в разрушенном мире: жизнь почти исчезла, но у человечества ещё есть надежда на выживание

Джордж А. Ромеро создавал сценарий «Сумерки мертвых» с Паоло Целати. После смерти режиссера Целати попросил разрешения у Сюзен Ромеро продолжить работу над сценарием. Он пригласил на помощь сценаристов Джо Кнеттера и Роберта Л. Лукаса. Они стремятся к тому, чтобы воплотить видение оригинального создателя.

Я дала ему свое полное благословение до тех пор, пока я могу быть рядом на каждом этапе пути, чтобы он оставался верным видению Джорджа… У нас был хороший подход и начало сценария. Я могу на 100 процентов сказать, что Джордж был бы невероятно счастлив, что работа продолжилась. Он хотел, чтобы этот [фильм] стал его последним отпечатком в жанре зомби

— сказала Сюзен Ромеро.