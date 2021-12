Лучшие мультсериалы 2021

Этот список мог ограничиться одним «Аркейном» — кажется, его посмотрели вообще все, кроме разве что консервативных кинокритиков (да и те потом присоединились). Но нет, 2021-й порадовал поклонников анимации и необычной историей от создателя «Книги жизни», и антологией по комиксам Marvel, и новым мультсериалом по «Звёздным войнам», и очень брутальной деконструкцией супергеройского жанра.

И нет, мы не забыли аниме — его, как всегда, так много, что оно заслужило собственный топ-10. Следите за обновлениями!

10. Адский босс

Спин-офф «Отеля “Хазбин”» уже с пилотной серии проявил задор и индивидуальность. Если «Хазбин» показывал необычную (для сеттинга) героиню с необычной (для сеттинга же) идеей, то «Адский босс» — старый добрый процедурал с как раз таки типичными героями для далеко не типичного мира.

И, господи боже, как же этот Ад великолепен! «Адский босс» создаёт лучшую рекламу преисподней, при том что сеттинг в нём даже не самая интересная часть. Вивьен Медрано не только отличная художница с узнаваемым стилем, но и хорошая писательница, умеющая создавать напряжённые истории с жизнерадостным чёрным юмором. А вклад Брэндона Роджерса, озвучившего значительную часть персонажей и ставшего соавтором Вивьен, неоценим вовсе: кто знает, сколько обаяния потерял бы сериал без него…

«Адский босс» возвращает эстетику ярких и шумных никелодеоновских шоу, только теперь в формате мюзикла с уместным матерком, тоннами циничного и исключительно великолепного чёрного юмора — и месседжем, который был бы уместен и в семейно-ориентированных тайтлах. Только тут веселее и с адской резнёй.

— Марина Беляева

О сериале Почему «Адский босс» лучше, чем «Отель “Хазбин”» Сериал наполнен драйвом и весельем — и лишён вырвиглазной анимации другого популярного проекта VivziePop.

9. Рик и Морти, 5-й сезон

— Морти, неужели мы ещё должны доказывать этому гнилому миру, что наш новый сезон даёт прикурить? — Не знаю, Рик, наверное… Но они все такие злые…

«Рик и Морти» окончательно превратился в историю, которая неудачно пытается убежать от собственного канона. И именно поэтому вышедший в 2021 году пятый сезон культового мультсериала крутой, а обсуждение качества отдельно взятых серий и их одиночных сюжетов не отражает его основных достоинств. Сама-то амплитуда эпизодов та же, что и раньше: от остроумного переложения сай-фай архетипов до несмешной гик-пошлости с яйцеклетками.

Главное во всём этом не наличие двух-трёх выдающихся серий против, положим, четырёх во втором сезоне и не проблема сопереживания по сути бессмертным героям. Главное — шатающийся массив здешнего лора и переменчивый, пытающийся сохранить логику сеттинг. То, как авторы смогут (и смогут ли) в дальнейшем ставить новые сюжетные кирпичики на уже громоздящуюся, словно в Дженге, башню, остаётся основной интригой и обаятельной трагикомедией этого культурного феномена с канала Adult Swim.

— Антон Минасов

8. Майя и три воина

Признание в любви к культуре доколумбовой Америки от Хорхе Гутьерреса, ранее воспевшего родную Мексику в «Книге жизни». История противостояния принцессы Майи и её товарищей с кровавым богом Миктланом смешивает клише подростковых сериалов с мезоамериканскими сюжетами и эстетикой, внедряет в привычный визуальный стиль заимствования из живописи коренного населения Америки — а потом выдаёт бой в лучших традициях аниме. И всё это — на фоне постоянных экспериментов с амплуа персонажей, вроде бы привычных по подростковым книгам, мультсериалам и фильмам, но обретающих тут новую жизнь и непривычную глубину.

В то же время сериал умудряется затронуть множество важных тем, включая редкую для подростковых мультсериалов тему переживания смерти и смертности. Полностью построенная на контрастах между новым и старым, серьёзным и смешным, детским и взрослым, «Майя» — идеальный пример того, что бывает, когда режиссёр прекрасно владеет основами жанра и при этом не боится нарушать их, черпая вдохновение в родной культуре и своём жизненном опыте.

— Леонид Мойжес

О сериале Сериал «Майя и три воина»: «Аватар» от мира ацтеков А ещё в этом детском мультике умирают чуть ли не чаще, чем в «Игре престолов». И любят говорить о смерти.

7. Что, если…?

Добро пожаловать в мультивселенную Marvel, где может случиться всё что угодно! Герои умирают, злодеи побеждают, а экспериментальный мультсериал «Что, если…?» оказывается одой «недолюблённым» персонажам фильмов. Оса и Киллмонгер, Пегги Картер и Альтрон, Чёрная вдова и Соколиный глаз — все они либо слишком рано покинули кадр, либо так и не вырвались со вторых ролей. Теперь им наконец-то дан шанс в полной мере проявить себя.

Если имена персонажей вам ничего не говорят, за «Что, если…?» браться не стоит. Этот сериал — пожалуй, самый фанатский из новых проектов Marvel. Знание контекста обязательно: локации, герои, актёры и даже визуальный стиль взяты прямиком из большого кино.

Иногда такой подход может показаться утомительным, однако лучшие мини-сюжеты «Что, если…?» позволяют взглянуть на знакомых персонажей под новым углом и полюбить их ещё сильнее. Особенно это касается Чедвика Боузмана в роли Чёрной пантеры — сериал стал для него последней актёрской работой и трогательным реквиемом.

— Илья Глазков

О сериале «Что, если…?» от Marvel: миллион способов повторить пройденное Красивый и неглупый сериал про то, что киновселенную Marvel не собьёт с курса даже зомби-апокалипсис.

6. Кастлвания, 4-й сезон

Уоррен Эллис, подаривший миру «Трансметрополитен», провернул в «Кастлвании» хитрейший трюк. Первый сезон он подал в стиле стандартных фэнтези-приключений, а второй и третий превратил чуть ли не в камерные драмы, в которых каждая фраза разила острее любых мечей и кнутов. Конечно, у Эллиса было целых десять лет, чтобы продумать все моменты («Кастлвания» изначально планировалась как полнометражка, а выпустить её хотели в конце 2000-х), но подобный ход всё равно впечатляет.

В последнем же сезоне баланс сместился в сторону экшена — красочного, кровавого и красиво поставленного. Что логично, ведь финальные серии подводят итог всем приключениям Тревора, Сифы и Алукарда в мире, где за выживание приходится бороться каждый день. И пускай никаких откровений концовка не дарит, в случае «Кастлвании» это и не страшно.

Ведь она наглядно показывает важность каждого сценарного элемента и грамотно сводит их воедино, что для современных сериалов большая редкость. После просмотра не возникает лишних вопросов и остаётся чувство завершённости. Одно из первых америме от Netflix, проложившее дорогу многим другим, ушло красиво.

— Никита Казимиров

Смотрите также «Кастлвания», 4 сезон: финал тёмного фэнтези Какой получилась концовка, есть ли там что-нибудь от изгнанного Уоррена Эллиса и что будет с сериалом дальше?

5. Любовь, смерть и роботы, 2-й сезон

В 2021 году «Любви, смерти и роботам» пришлось несладко. Второму сезону предъявляли претензии за снижение планки, заданной первым сезоном, тривиальность сценариев и приоритет отличной анимации над сюжетами. Претензии закономерные, но не вполне справедливые. С течением времени стало казаться, что в первом сезоне «Любви, смерти и роботов» было меньше проходных новелл, но это не совсем так. Просто впечатляющих куда больше — и их сложнее превзойти.

Тем не менее второй сезон всё равно демонстрирует общее добротное качество каждого эпизода в отдельности. Какие-то чуть более интересны, какие-то чуть менее. За спорные темы, как правило, не берётся никто — но и не заявляет, будто бы пытается. Зато работы второго сезона показывают (в большинстве своём) завораживающую атмосферу, будь то депрессивный The Drowned Giant, рефлексирующий Snow in the Desert или саспенсовая The Tall Grass. Эти и другие эпизоды дарят необыкновенное эстетическое наслаждение, не лишённое к тому же смысла.

Ну да, не первый сезон, да. Но хорошо же.

— Марина Беляева

4. Звёздные войны: Бракованная партия

Сериал об экспериментальных клонах-штурмовиках, которых впервые представили в седьмом сезоне «Войн клонов», поначалу может не так интриговать, как история с известными джедаями на передовой. Но мультсериалу стоит дать шанс, даже если вы не фанат «Звёздных войн», потому что он предоставляет редкую возможность увидеть становление Империи изнутри.

«Бракованная партия» получилась более приземленной, чем «Войны клонов», — и это хорошо. Зрителей не кидают сразу в пучину масштабных событий, а наоборот, методично раскрывают новых персонажей и уделяют много внимания личностным конфликтам между ними. При этом важных для всей франшизы событий в мультсериале хватает (причём без небольших изменений в каноне не обошлось), взять хотя бы завораживающую трагическую сцену на Камино.

Ещё одна интересная деталь «Бракованной партии» — размышления клонов о своём месте в Империи, которой они внезапно оказались не нужны, потому что оригинальная ДНК поизносилась, их дорого создавать и вообще призывники лучше. На экранах в «Звёздных войнах» такие темы поднимаются нечасто.

— Дмитрий Кинский

О сериале «Звёздные войны: Бракованная партия». Больше никаких джедаев! Новый мультсериал по «Звёздным войнам» — зрелищный, мрачный и немного однообразный. Зато сколько здесь гостевых камео!

3. Утиные истории, 3-й сезон

Удивительный пример ремейка, который умудряется одновременно отдавать дань уважения оригиналу и оставаться полностью самобытным. В «Утиных историях» вдоволь головокружительных приключений, искромётного юмора и ярких героев.

Сериал по-новому раскрыл всех центральных персонажей «Уток» и нашёл места для множества камео из старых мультсериалов. Каждый герой переосмыслен в соответствии со своим характером и реалиями времени. Создатели ответили на те вопросы, над которыми во время просмотра оригинала вы даже не задумывались, и при этом успели рассказать самобытную многослойную историю, построить свою мифологию и создать собственную захватывающую атмосферу.

Отдельных слов заслуживает финал сериала — динамичный, напряжённый и не по-утиному мрачный. Концовка, правда, возвращает всё на прежние места, зато лишний раз подчёркивает главную идею сериала: «Твоё величайшее приключение — это семья».

— Алексей Ионов

2. Непобедимый

В супергероике редко дождёшься чего-то свежего. Это правило работает и в комиксах, и в фильмах, и в сериалах. Но мультсериалу по комиксу Роберта Киркмана удалось то же, что и первоисточнику — стать хитом, обыгрывая клише по-новому, не пародируя их.

История Марка Грейсона вряд ли могла случиться с каждым: ему довелось родиться сыном сильнейшего супергероя на планете. Но до момента, когда силы Марка начинают проявляться, — он обычный подросток, да и после открытия герой не теряет связь с друзьями, чувствует свою ответственность и готов к тяжёлым испытаниям. А они не заставят себя ждать — не раз мир Марка перевернётся вверх тормашками. Мультсериал не гнушается крови — порой она даже слишком выделяется на фоне общей радостно-сочной палитры, но тем крепче ощущение, что ставки высоки. И Марк, и люди вокруг него — живые, у каждого собственные цели, надежды и страхи, и невозможно заранее сказать, кого пощадит жестокое перо Киркмана.

«Непобедимый» умело справился с разными тональностями повествования, показал симпатичных персонажей и оставил пространство для интриги. Он установил новую планку для супергеройских мультсериалов, которую, надеемся, будет только повышать.

— Игорь Хованский

О сериале «Непобедимый» — идеальный супергеройский сериал от создателя «Ходячих мертвецов» Плохие новости: это очередной супергеройский мультсериал. Хорошие новости: в деконструкции супергероики он даст прикурить даже «Пацанам»!

1. Аркейн

Мультсериал года

Давайте честно — у «Аркейна» в этом году конкурентов нет. Уже только за счет потрясающего визуала мультсериал по вселенной игры League of Legends на несколько голов выше всех остальных. Это не только безумно красивое технофэнтези на стыке 2D- и 3D-графики с восхитительно детальной анимацией, но и работа, которой присуща кинематографичность особого уровня — «Аркейну» впору тягаться с полнометражными картинками. Здесь же и незабываемый саундтрек, превращающий многие сцены в настоящие музыкальные клипы.

Но успех «Аркейна» не только в красивой картинке. Авторы сериала взяли персонажей игры и за каких-то девять эпизодов смогли раскрыть их с совершенно новой стороны, придав каждому невероятной глубины. Судьбы Джинкс, Вай, Джейса, Виктора и многих других переплетаются на фоне противостояния двух городов прогресса в лихо закрученном сюжете, наделённом интригами, мистикой, драйвом и напряжением психологического триллера. К двум обаятельным сёстрам и их окружению невозможно не привязаться, и оттого их трагичная история разбивает сердце в финале каждого из трёх актов.

По изначальной задумке «Аркейн» должен был стать всего лишь приятным подарком для фанатов. Но благодаря крепкому сценарию и безукоризненному исполнению оказался чем-то куда большим — идеальным способом познакомиться с миром Рунтерры, а ещё попросту лучшей экранизацией компьютерной игры за долгие годы.

— Олег Поторокин

О сериале Сериал «Аркейн» — событие, которое стоит видеть. Наш обзор Если бы нам год назад сказали, что мультсериал по MOBA-игре станет достойным наследником «Легенды об Аанге», мы бы не поверили. Но это именно так!