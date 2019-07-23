В Сан-Диего завершился Comic-Con, где крупнейшие студии и телекомпании представили свои анонсы. Во второй половине 2019-го нас ждёт куча интересных сериалов. А пока они ещё не вышли, у нас есть время вспомнить (а у вас — посмотреть) все самые интересные проекты первой половины 2019 года. В список вошли лучшие сериалы с фантастическим элементом в сюжете, чьи сезоны завершились с 1 января до 30 июня (простите нас, «Очень странные дела»!).

Новые сериалы

Благие знамения

Александр Гагинский:

Терри Пратчетт — известный шутник, а Нил Гейман — любитель мистики и чертовщины. Когда они поработали вместе, вышла весёлая и философская книга об ангелах, демонах и, конечно, о людях.

На Землю надвигается Апокалипсис, малыш Антихрист подрос, и вот-вот помчатся на мотоциклах четыре всадника (Война, Голод, Загрязнение Окружающей Среды и СМЕРТЬ — ИМЕННО ТАКИМИ БУКВАМИ). Этому совсем не рады ангел Азирафель и демон Кроули, которые тысячи лет служат агентами Рая и Ада на Земле и так привыкли друг к другу, что подружились. Они любят Землю с её уютными кафе, книжными магазинами и группой Queen, — а начальство хочет всё разрушить! Азирафель и Кроули решают саботировать Апокалипсис, но он и так идёт не по плану…

Экранизация провела много лет в производственном аду. Её хотел снять Терри Гиллиам — наверно, вышло бы нечто безумное. А та версия, что получили мы, стала просто забавной, обаятельной и на сто процентов английской. Как истинно британский сериал, «Благие знамения» держатся не на спецэффектах (они тут бедненькие), а на юморе и актёрской игре. Дуэт демонического Дэвида Теннанта и умильно-рассеянного Майкла Шина покорил не одно девичье сердце — и это не единственные, на кого тут стоит посмотреть! А поклонники книги получили точную экранизацию, сохранившую не только букву романа, но и идею. Судьба Земли и всё хорошее и плохое на ней зависят не от потусторонних сил, а от нас, людей.

О сериале Сериал «Благие знамения»: Апокалипсис — это весело Экранизация Пратчетта и Геймана, сделанная бережно и с любовью, но без скучного копирования оригинала.

Любовь, смерть и роботы

Александр Гагинский:

Это не совсем сериал — скорее, сборник очень разных коротких мультфильмов, снятых для Netflix. Их объединяет только жанр: все они фантастические. И не все, но где-то половина — про роботов. Почему роботы? Потому что их проще анимировать, чем людей. А ещё потому, что про них получаются интересные истории.

А истории тут на любой вкус. Задорные комедийные боевики про ковбоев на ржавых шагоходах и грабителей-киборгов. Психологические триллеры о зацикленном времени и иллюзорной реальности. Жёсткий киберпанк со сценами секса и насилия. Стимпанк в китайском антураже. Ужасы про монстров в подземельях, на свалке, на просторах Сибири в тени развесистой клюквы. Мультфильмы про то, как мир захватили котики. Или Гитлер. Или йогурт.

Сериал похож на сборник фантастических рассказов, и это не случайно. Большинство короткометражек — именно экранизации рассказов от разных авторов. Потому-то истории разнятся не меньше, чем визуальные стили, — а тут есть и традиционная анимация, и компьютерная, и фотореализм, и карикатурная стилизация, и даже неведомо как затесавшийся «живой» фильм. Но эклектика и создаёт уникальный дух «Любви, смерти и роботов». Разнообразие объединяет. Каждый найдёт тут мультфильм именно для себя.

О сериале «Любовь, смерть и роботы»: лучшие серии Почти каждая из них — произведение искусства, как по исполнению, так и по задумке.

Академия Амбрелла

Александр Стрепетилов:

Джерард Уэй не только экс-вокалист известной рок-группы My Chemical Romance, но и автор сразу нескольких серий комиксов. «Академия Амбрелла» — его необычное высказывание на тему супергероики, где сочетаются путешествия во времени, семейная драма и элементы фантасмагории. Эксцентричный магнат и изобретатель Реджинальд Харгривз отыскал на Земле семерых младенцев со сверхспособностями, которых вырастил и научил обращаться с суперсилами. После выпуска дети разошлись кто куда и зажили своей жизнью, но их снова собрала вместе трагическая новость — смерть Харгривза.

Снимать сериал по такому комиксу было рискованной идеей: чтобы перенести на экран эффектные сцены вроде падения Эйфелевой башни, нужно очень много денег. Да и без рисунка Габриэля Ба история могла потерять всё очарование. В итоге создатели пошли по своему пути и сделали ставку на глубокое раскрытие персонажей, стильную картинку и шикарный саундтрек. И хотя сюжет сильно перекроили — в первый сезон вошли перемешанные события двух начальных томов, — основа осталась прежней. «Академия Амбрелла» — это в первую очередь сериал про трудности взаимопонимания и про то, как их преодолеть.

О сериале «Академия Амбрелла»: как сериал потерял придурь комикса Адаптация потеряла безумие, свойственное первоисточнику, но хуже от этого не стала.

Чем мы заняты в тени

Александр Гагинский:

В заколоченном особняке в современном городе живёт коммуна вампиров. Они не монстры, а скорее забавные растяпы, отставшие от жизни лет на пятьсот. Упыри рассказывают о себе на камеру, неловко пытаются быть страшными, ходят на балы, враждуют с оборотнями и морочат голову приспешнику, которого обещают превратить в вампира. Когда-нибудь.

Знакомое описание? Мы уже видели всё это в фильме «Реальные упыри» 2014 года, который сняли Тайка Вайтити и Джемейн Клемент с собой в главных ролях. На сей раз Клемент перенёс действие из Веллингтона в Нью-Йорк и снял новую версию с другими актёрами. Но не бойтесь, «Чем мы заняты в тени» не такой ремейк, как «Король Лев», где скопировали оригинал покадрово. Скорее, это ответвление с новыми персонажами и новыми подробностями о вселенной. Чего стоит энергетический вампир, высасывающий силы вместо крови, когда досаждает жертве! Или жуткий носферату, обожающий секс и развлечения. Или вечно реинкарнирующий любовник, который в разных обликах возвращается к вампирше…

«Теням» не хватает связности — порой Клемент будто забывает, что было в прошлом эпизоде. Но они подкупают иронией, персонажами и забавными камео — так, в одной сцене собралась целая толпа актёров, когда-либо игравших вампиров, от Тильды Суинтон и Уэсли Снайпса до самих Вайтити и Клемента. Сезон кончился интригующим поворотом, так что продолжение явно будет — и ждать его стоит.

О сериале Сериал «Чем мы заняты в тени»: Реальные упыри вернулись! Ещё несколько часов уморительной деконструкции штампов о вампирах. Чего стоит только энергетический вампир, сосущий настроение!

Королевство

Леонид Мойжес:

Зомби-хоррор в антураже Кореи начала XVI века от режиссёра Ким Сон Хуна. Принц Ли Чхан — наследник правителя Кореи, но родился он не у жены, а у наложницы. Права Ли Чхана на престол очень шаткие, и влиятельный клан Чо, глава которого выдал замуж за императора свою дочь, рассчитывает, что престол отойдёт его внуку. Но для этого королева должна родить именно сына, а желательно ещё и избавиться от принца. А на фоне этих интриг в стране творится форменный зомби-апокалипсис, причины которого тоже кроются в королевском дворце.

Не стоит думать, будто «Королевство» — смесь «Ходячих мертвецов» и «Игры престолов». В сериале много чисто корейского: зомби опираются на каноны азиатского хоррора, многие диалоги и даже персонажи нарочно сделаны комичными, как в аниме. Кроме того, сериал на удивление целомудренный: по корейским законам каннибализм и отрезание головы показать на экране куда легче, чем секс.

Всё это, впрочем, не портит общее впечатление, даже наоборот — разнообразит приевшийся канон фильмов про живых мертвецов. Проблема в другом: первые шесть серий оказались, по сути, гигантским «пилотом». Нам показали красивые пейзажи, яркие бои, обаятельных персонажей, разбросали много интересных завязок, но не раскрыли героев и не довели ни один сюжет даже до поворотной точки. Если вы любите законченные произведения, стоит подождать второго сезона, который намечен на 2020 год.

О сериале «Королевство»: сериал про историю Кореи… и зомби! Сочетание зомби-апокалипсиса и костюмной исторической драмы на первый взгляд кажется странным, но от такого смешения оба жанра только выигрывают.

Роковой патруль

Юлий Ким:

Даже если потоковый сервис DС Universe канет в Лету, след в истории он уже оставил — подарил нам «Роковой патруль». Из всех пародийных деконструкций супергероики эта получилась самой безбашенной.

Сериал уходит в отрыв с первых же минут, когда злодей мистер Никто в исполнении Алана Тьюдика берет на себя роль рассказчика и ломает четвертую стену. Герои тоже впечатляют. Ретрофутуристичный Роботмен с голосом Брендана Фрейзера, у которого половину лексикона составляет фраза «What the f**k?». Безумная Джейн, вмещающая в себя 64 личности, каждая со своими способностями (например, умением метать слова: одному персонажу чуть не отрезали ухо словом «Motherf***er»). Эластичная Рита Фарр, красивая, нарциссичная… и превращающаяся в лужу биомассы, когда нервничает. А красавчик Мэтт Бомер играет гея с обожженной кожей, который 90% времени замотан бинтами, как мумия. Ох уж это специфическое чувство юмора создателей!

Приключения команде под стать — описать всю ту дичь, что сценаристы уложили в 15 серий первого сезона, мы даже не берёмся. Да, за эксцентрикой в какой-то момент теряются сюжет, характеры и сама супергероика. Но даже если всё это не появится во втором сезоне, «Роковой патруль» останется уникальным зрелищем без тормозов.

О сериале «Роковой патруль»: герои-неудачники против зубастых жоп Самый смелый и самый самобытный сериал по комиксам DC, в котором четвёртую стену снесли к чертям.

Продолжения старых сериалов

Тьма, 2 сезон

Павел Ильин:

Мрачный сюрприз от немцев из 2017 года наконец получил второй сезон. Новые серии уже не хочется сравнивать со «Странными делами». От детектива вперемешку с мистикой сюжет сильно отошёл, окончательно обосновавшись на территории «Твин Пикса» и «Остаться в живых».

Хронопетля, в которой застряли Йонас и его соседи, теперь объединяет целых пять временных линий, охватывая почти полтора века. Мифология сериала раскрывается очень неторопливо. Мы больше узнаём о таинственной организации путешественников во времени и загадочном Апокалипсисе, но к чему нас хотят привести — пока непонятно. «Тьма» верна себе: полтора десятка персонажей перемещаются в прошлое и будущее, пытаясь исправить свои ошибки, но вместо этого сами становятся их причиной. Леденящая безысходность и идеальный кастинг в сочетании с немецкой звуковой дорожкой вводят сознание в резонанс — страдания жителей Виндена поражают во всех четырёх измерениях.

И пусть перед самым финалом сериал нарушает стройную композицию, предлагая выход из порочного круга, — не окажется ли он опаснее ужасной реальности?

Чёрное зеркало, 5 сезон

Александр Стрепетилов:

«Чёрное зеркало» вернулось в старом, трёхсерийном формате, — и его успели поругать все, кому не лень! Дескать, сериал уже не тот, технологии не пугают, а третий эпизод и вовсе заканчивается как-то… оптимистично.

Мир и масс-медиа сильно изменились с 2011 года, когда сериал стартовал. «Страшилки» и сатира из первых сезонов уже стали либо реальностью, либо моветоном. Идеи и темы «Чёрного зеркала» подхватили многие другие сериалы — например, «Измерение 404» и перезапуск «Сумеречной зоны» от Джордана Пила.

Пятый сезон и впрямь вышел не таким, как предыдущие, но в его основе по-прежнему крепкие драматичные истории — о людях и их отношениях. Именно эта тема, а не обличение технологий, была ключевой для всех сезонов. Да, немного изменилась тональность сериала — вероятно, Брукеру надоело однообразие. Зато три новых сюжета смотрятся как три отдельных фильма с неплохим бюджетом, хорошей постановкой и прекрасным актёрским составом.

О сериале Чёрное зеркало: как правильно понять и принять 5 сезон Чарли Брукер больше не обличает технологии — он рассказывает о самих людях. Это многим не понравилось — но разве это плохо?

Лемони Сникет: 33 несчастья, 3 сезон

Александр Стрепетилов:

Заключительный сезон экранизации детских книг Дэниела Хэндлера оказался настоящим подарком под ёлку от Netflix утром первого января. Блистательный комедиант Барри Зонненфельд («Люди в чёрном», «Семейка Аддамс») не только дословно перенёс на экран сюжеты всех двенадцати книжек, но и сохранил их фирменный мрачный юмор, гротеск и вычурность. Добавьте к этому неописуемого Нила Патрика Харриса, примерившего образ зловещего графа Олафа (который, в свою очередь, примерил уйму других образов!), — и получите одну из лучших сериальных адаптаций последних лет.

Заключительный сезон мало отличается от первых двух. Если общий тон сериала вам по душе, его определённо стоит досмотреть до конца. Тем более что авторы несколько расширили и углубили тринадцатую книгу «Конец!». Финальный эпизод вышел очень трогательным — и даже мерзкий Олаф показан в нём чуть человечнее. Авторы смогли и сохранить верность первоисточнику, и добавить рассуждений о морали.

Двойник, 2 сезон

Павел Ильин:

Заключительный сезон «Двойника» начался ещё в минувшем декабре, но мы не можем не упомянуть этот сериал. Слишком уж он отличается от привычной фантастики про параллельные миры. Вместо бесконечных попыток переписать прошлое — два равнозначных мира, где живут и герои, и мерзавцы. Вместо полицейских участков и мрачных закоулков — освещённые залы межмировой таможни и конспиративные квартиры. Вместо ураганных перестрелок — агентурная работа, шантаж и подкуп.

Два мира, и в каждом из них судьбы людей сложились по-разному. Скрипачка по ту сторону Берлина оказывается наёмной убийцей, а примерный семьянин Говард Силк — полевым агентом без принципов и личной жизни. Джей Кей Симмонс, Гарри Ллойд и Назанин Бониади подарили нам великолепную шпионскую драму, которая не скатилась в банальную борьбу «хороших» с «плохими», а великолепный горький финал только усилил впечатление.

О сериале Почему сериал Counterpart надо было смотреть Рассказываем о фантастической истории, которая говорит о холодной войне без антисоветчины, о шпионаже без клюквы и завершается одновременно горько и сладко.

Орвилл, 2 сезон

Рита Каруба:

Капитан звёздного флота Эд Мерсер получил назначение на исследовательский корабль «Орвилл», где старшим офицером оказалась… его бывшая жена. Впрочем, отношения экс-супругов — лишь один из конфликтов, разгорающихся среди бескрайних просторов космоса, полного загадок даже в двадцать пятом столетии. Мерсер из серии в серию принимает непростые решения, лавируя между интересами планетарного союза и обыкновенной человечностью (которой, помимо политики, то и дело противоречат культурные традиции иных населяющих галактику видов).

Этот сериал задумывали как пародию на знаменитые космооперы вроде «Звёздного пути». Но с каждой новой историей «Орвилл» перерождался в нечто большее, чем насмешка над набившими оскомину штампами. Ко второму сезону разнородный экипаж корабля осознал свою самобытность, повзрослел (но не утратил присущей всем творениям Сета Макфарлейна лёгкости) и двинулся дальше — познавать Вселенную, развивая полюбившиеся зрителям сюжетные арки и предлагая оригинальный взгляд на проблемы, актуальные для человечества как сегодня, так и четыреста лет спустя.

О сериале «Орвилл», 2 сезон: как пародия превратилась в настоящий «Звёздный путь» В первом сезоне «Орвилл» просто пародировал «Звёздный путь». Во втором — вовсю пытается играть на его поле, показывая светлое будущее и поднимая серьёзные темы.

Каратель, 2 сезон

Юлий Ким:

С выходом последнего сезона «Джессики Джонс» закончилась эпоха Marvel-Netflix. Помимо Сорвиголовы, больше всего мы будем скучать по Карателю в исполнении Джона Бернтала. Во втором сезоне актёр окончательно вжился в образ. Здесь же завершилась сюжетная арка Билли Руссо — трагично, эмоционально и психологически точно. Антагонисты в сезоне вообще прописаны лучше протагонистов, а противостояние Касла и Пилигрима заслуживает отдельной похвалы.

На месте и фирменный экшен, жёсткий и кровавый. Во втором сезоне его даже больше, и он стал лучше — особенно это видно в первой серии. Драка в туалете по праву заслуживает место в топе самых крутых боевых сцен на телевидении в этом году. В общем, несмотря на напрягающую тему «стоит ли того дружба с Фрэнком Каслом», поднятую в середине сезона, сериал рекомендуется к просмотру и фанатам комиксов, и любителям брутальных напряженных боевиков.

О сериале «Каратель», 2 сезон: кровавое возвращение антигероя Marvel В новом сезоне хватает проблем с сюжетом, но в остальном он ничуть не хуже первого — а местами даже лучше!