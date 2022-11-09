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    Сериалы
    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие сериалы вернулись в ноябре 2022? «Принц-дракон», «Титаны» и Ларс фон Триер

    9 ноября 2022
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    09.11.2022
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    5 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало?  6

    Ноябрь радует возвращениями сериалов, которые мы устали ждать («Принц-дракон»), продолжениями, которые мы и не надеялись увидеть «Королевство), и новыми сезонами, которые мы рассчитывали не увидеть («Титаны»). А ещё будет несколько небезынтересных анимационных проектов и комедия про разработчиков видеоигр.

    Принц-дракон, 4-й сезон

    The Dragon Prince

    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало?  3

    Когда и где? С 3 ноября на Netflix.

    Что? Продолжение фэнтезийного мультсериала от авторов «Легенды об Аанге».

    О чём? Герои наконец вернули дракончика — наследника трона матери, наместник Вирен повержен, а принц Эзран воцарился на королевском троне, и в мире наступил недолгий период спокойствия. Но Клаудии удаётся возвратить Вирена к жизни, а таинственный эльф Ааравос продолжает плести интриги. 

    Трейлер

    Чего ждём? Первые три сезона «Принца дракона» были очень неровными, но каждый кадр (даже если их всего пять в секунду) был наполнен теплотой и уникальной атмосферой, напоминающей о «Легенде об Аанге». Создатели изначально планировали семь сезонов, но на Netflix лишь недавно дали зелёный свет производству всех запланированных эпизодов. 

    Хотелось надеяться, что затянувшееся ожидание оправдается, а новая сюжетная арка будет не менее захватывающей, чем предыдущие. Но, кажется, что-то пошло не так — подробнее читайте в нашем обзоре.

    Обзор

    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало?  4

    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало? 

     Даниил Кортез |  07.11.2022

    Это откровенный шаг назад для всего мультсериала: персонажи стали глупее, а сюжет — необязательным.

    Титаны, 4-й сезон

    Titans

    Какие сериалы вернулись в ноябре 2022? «Принц-дракон», «Титаны» и Ларс фон Триер 2

    Когда и где? С 4 октября на HBO Max.

    Что? Супергеройский боевик.

    О чём? В новых сериях Дику Грейсону и компании предстоит схлестнуться с Лексом Лютором (который здесь обзавёлся бородой), Матерью Хаос и Братом Блада. 

    Трейлер

    Чего ждём? Флагманский сериал ныне почившей платформы DC Universe продолжил жизнь и после закрытия сервиса. И если более смелый и постмодернистский сериал-побратим «Роковой патруль» не боится делать упор на сложных персонажей и их внутренние переживания, то «Титаны» окончательно стали чуть более дорогой и мрачной версией сериалов с The CW. В третьем сезоне создатели превратили героев (даже Бэтмена!) в вечно умирающих и воскресающих идиотов. 

    Остаётся лишь верить, что градус безумия и нелепости в новых сериях хотя бы не повысится, а история придёт к какому-то завершению. Ведь сейчас опасное время для проектов DC, от внезапного закрытия не застрахован никто. 

    Про 1 сезон:

    «Титаны»: лучший сериал для фанатов DC 4

    «Титаны»: лучший сериал для фанатов DC

     Юлий Ким младший |  30.12.2018

    Сериал от нового сервиса DC Universe не похож на смешные шоу от The CW. Это «правильное» мрачное DC, снятое именно для поклонников комиксов.

    Мистический квест, 3-й сезон

    Mythic Quest

    Какие сериалы вернулись в ноябре 2022? «Принц-дракон», «Титаны» и Ларс фон Триер 5

    Когда и где? С 11 ноября на Apple TV+.

    Что? Производственная комедийная драма о разработке видеоигр.

    О чём? Эксцентричный глава игровой студии Иэн Гримм и его верная соратница и подруга Поппи покидают родную компанию, чтобы заняться проектом мечты, основав независимую студию. Теперь их детищу — MMORPG Mythic Quest — придётся развиваться без своего главного идеолога. 

    Трейлер

    Чего ждём? До этого у «Мистического квеста» получалось удерживать высокий уровень качества, умело переключаясь между производственной комедией и драмой. Лучшие эпизоды каждого сезона — серии-флешбэки, хоть и слабо связанные с основным сюжетом, зато очень трогательно рассказывающие про столкновение мечтаний и реальности в судьбах разных героев, будь это пара начинающих разработчиков или юный фантаст. Происходящее в сериале мало напоминало книги Джейсона Шрайера (больше романтики, а не пересказа трудовых будней), но авторы явно сделали так в попытке рассказать смешную и интересную историю, а не от незнания реалий разработки игр. 

    Третий сезон обещает отойти от попыток высмеять AAA-индустрию и сконцентрироваться на проблемах, присущих инди-студиям и стартапам, став ближе к прекрасной «Кремниевой долине». К сожалению, в новых сериях не вернётся герой Ф. Мюррея Абрахама, серия про которого украла всё внимание во втором сезоне. 

    Шоу Чашека! 3-й сезон

    The Cuphead Show!

    Какие сериалы вернулись в ноябре 2022? «Принц-дракон», «Титаны» и Ларс фон Триер 6

    Когда и где? С 18 ноября на Netflix.

    Что? Приключенческий мультсериал, экранизация видеоигры.

    О чём? Братья Чашек и Кружек продолжают находить приключения и встревать в неприятности, попутно строя козни дьяволу, который мечтает заполучить их души. 

    Трейлер

    Чего ждём? Удивительно, но это уже третий сезон сериала за год! Тем удивительнее, что пока что ему удавалось держать планку качества. Да, это не экранизация уровня «Аркейна» или Castlevania, но авторам удалось ухватить дух оригинала (хоть мультфильм, в отличие от игры, нарисован не от руки, а с помощью компьютерной графики) и классических мультсериалов золотого века американской анимации, призванных на 10 минут погрузить зрителя в безумные приключения ярких героев. 

    Netflix изначально заказал 36 эпизодов, так что этот сезон имеет все шансы стать финальным. И кажется, что для подобного сериала короткая, но насыщенная жизнь — это лучший из возможных вариантов. 

    Про 1 сезон:

    1

    The Cuphead Show: стоит ли смотреть экранизацию от Netflix?

     Данил Ряснянский |  21.02.2022

    Попытка удружить всем категориям зрителей удалась, но лишь отчасти.

    Корпорация «Заговор», 2-я часть 1-го сезона

    Inside Job

    Какие сериалы вернулись в ноябре 2022? «Принц-дракон», «Титаны» и Ларс фон Триер 4

    Когда и где? С 18 ноября на Netflix.

    Что? Анимационный ситком о теориях заговора.

    О чём? Сотрудники «Глубинного государства» во главе с центральной героиней Рейган продолжают распутывать разнообразные дела и разрешать кризисы, пытаясь не допустить утечки информации об истинном устройстве мира… Но теперь героине придётся работать под началом родного отца, с которым у неё сложные отношения. 

    Трейлер

    Чего ждём? Реализованного в полную силу потенциала! Первый сезон был симпатичным, но оставалось ощущение, будто фантазию создателей постоянно что-то сдерживает. Надеемся, что продюсер Алекс Хирш поделился с коллегами рецептом по-настоящему безумного мультсериала.

    Про 1 сезон:

    Мультсериал «Корпорация “Заговор”»: авторы «Гравити Фолз», ну как так-то? 1

    Мультсериал «Корпорация “Заговор”»: авторы «Гравити Фолз», ну как так-то?

     Марина Беляева |  29.10.2021

    Ни злобной сатиры, ни смешной пародии, зато тонна самоанализа и морали в конце каждого эпизода — этого ли мы ждали?

    Королевство, 3-й сезон

    Riget: Exodus

    Какие сериалы вернулись в ноябре 2022? «Принц-дракон», «Титаны» и Ларс фон Триер 1

    Когда и где? С 27 ноября на MUBI.

    Что? Продолжение ужасов от Ларса фон Триера.

    О чём? Рассказ о персонале и пациентах «Королевского госпиталя» Копенгагена, которые сталкиваются с различными паранормальными событиями и личными драмами. 

    Трейлер

    Чего ждём? Чего угодно. Так говорит опыт «Твин Пикса», ранее вернувшегося на экраны спустя много лет. Ларс фон Триер, как и Дэвид Линч, один из самых радикальных и смелых современных авторов кино. А учитывая, как поздний фон Триер плюёт на любые ожидания и чувства зрителей, эти ожидания становятся ещё более интригующими. В последние годы датский режиссёр прочно укрепился в амплуа возмутителя спокойствия. Возможность поразить уже новую, выращенную стриминговыми сервисами аудиторию он точно не упустит. 

    А ещё

    «Монахиня-воин» (Warrior Nun), 2-й сезон — один из бесчисленных сериалов Netflix, при взгляде на которые вы думаете: «Что? Это не шутка? Он взаправду существует?». Единственное, что хоть как-то выделяет эту историю, представляющую собой набор банальностей в духе «противостояние древних орденов», «загадочно открывшиеся способности героини» и «жизнь простого подростка», — имя Дэвида Хейтера (сценариста первых «Людей Икс» и снайдеровских «Хранителей»). C 10 ноября на Netflix. 

    Какие сериалы вернулись в ноябре 2022? «Принц-дракон», «Титаны» и Ларс фон Триер 3

    Minions & More 2 — новый сборник короткометражных приключений жёлтых героев. Пожалуй, лучший формат сольника для подобных персонажей, которые изначально задумывались лишь как забавные приспешники второго плана и моментально начали раздражать, когда им выделили собственную серию полнометражных мультфильмов. C 8 ноября на Netflix. 

    «Драконы: Девять миров» (Dragons: The Nine Realms), 4-й сезон — мультсериал во вселенной «Как приручить дракона», но с событиями, разворачивающимися в современности. Вряд ли кого-то из поклонников Беззубика и Икинга, если они старше шести лет, заинтересует этот бедно выглядящий и шаблонный спин-офф, когда по франшизе существуют куда более качественные ТВ-проекты. С 17 ноября на Peacock. 

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