Половина 2019 года позади. Для киноиндустрии она войдёт в историю почти рекордными кассовыми сборами «Мстителей: Финал». Но чем она запомнится нам, простым зрителям? Увы, надо признать, что на кинофантастику год пока слабоват — как, впрочем, и 2018-й. Помимо «Мстителей» и нескольких хороших мультфильмов, вышло не так много интересного. А ожидаемые новинки вроде «Людей в чёрном 4», «Годзиллы 2» и «Хеллбоя» одна за другой приносили разочарование. Тем не менее нам удалось набрать стоящих фильмов на топ-10 — без определённого порядка. В список вошли только фильмы и мультфильмы, вышедшие в России с 1 января по 30 июня 2019 года и содержащие в сюжете элемент фантастики, фэнтези, сказки или мистических ужасов. Если вы пропустили что-то из нашей подборки — есть смысл это исправить!

Евгений Пекло:

Самое громкое кинособытие года, если не десятилетия. То, к чему киновселенная Marvel шла долгие годы, сначала завоёвывая доверие аудитории, а потом коварно похищая её сердца. Множество любимых героев, чьи судьбы сплелись, пытаются взять реванш после самого сокрушительного поражения человечества в кинокомиксах. Смерти, заставляющие рыдать. Шутки, вызывающую улыбку сквозь слёзы. «Финал» получился грандиозным — но магия фильма кроется не в экшене или спецэффектах. Как боевик он получился не таким уж зрелищным.

Всё здесь держится на персонажах и на связи зрителей с ними. Посадите в зал человека, который не смотрел ни одного фильма серии, — и он не поймёт, чего это остальные угорают над бородатым пузаном или оплакивают вон того чувака. Поэтому цепляет не встреча героев на поле боя, а их молчаливое стояние на похоронах. Восторг вызывают не смачные взрывы и удары, а молот, внезапно оказавшийся в руке нужного персонажа… «Финал» действительно оказался концом эпохи. Мы попрощались со многими героями, на смену им придёт новое поколение — но сможет ли оно занять такое же место в наших сердцах? Вряд ли. Место уже занято.

После «Финала» фильмы Marvel, наверное, перестанут восприниматься как события: ставки повышать некуда, да и люди, пожалуй, устали от кинокомиксов. Или нет? Что, если четвёртые «Мстители» изменили каждого из нас, сделав кинокомиксы неотъемлемой частью нашей жизни? Будущее покажет.

Игорь Хованский:

«Как приручить дракона» — особенная франшиза. Это качественная мультипликационная экранизация, где каждый следующий фильм как минимум не хуже предыдущего. Много ли таких серий вы можете назвать? Достойно завершить трилогию — задача непростая, но Беззубику и компании снова всё удалось.

Каждая новая часть показывала новый этап в развитии героев и их взаимоотношений. Иккинг примирился с ролью молодого вождя (и будущего мужа Астрид), Беззубик нашёл себе пару и открыл секреты своего происхождения, викинги научились жить вместе с драконами, а затем — обходиться без них. Мультфильм несёт важное, но совсем не навязчивое послание о хрупкости экологического баланса в мире, который нас окружает.

А ещё «Скрытый мир» просто очень красивый. Воздушные битвы, полёты фурий сквозь грозу, волшебный мир драконов — всё это стоило того, чтобы увидеть этот мультик на большом экране. Да, ему недостаёт драматической глубины, убийца Гриммель не такой уж и убийца, но захватывающий, смешной и трогательный мультфильм это совсем не портит. Если вам нужен заряд хорошего настроения, посмотрите «Как приручить дракона 3». А лучше — всю трилогию.

Игорь Хованский:

«Не можешь победить Marvel — присоединись», — решили в DC и сняли весёлый и непринуждённый фильм о чистом душой сироте, которого волшебник назначил надеждой добра и справедливости. Вышло легко, задорно и не без дружеских щелбанов коллегам в плащах и масках.

«Шазам!» подкупает непосредственностью, с которой Закари Ливай играет мальчишку в теле взрослого, химией внутри приёмной семьи Билли Бэтсона и «марвеловским, да не совсем» юмором. Шазам не боится казаться простым или неопытным, он такой и есть: набивающий первые шишки и кайфующий от своих сил. И пусть злодей для начала ему достался тоже «как у Marvel», разминочный и серый, бить его будут бодро, с шутками и всей семьёй. Семья вообще ключевое понятие в системе ценностей Билли. Эта система на наших глазах перевернётся с ног на голову, и суперспособности тут ни при чем. Понять, что семья — это где тебя любят, тоже значит одержать победу, в том числе и над недолюбленным в детстве доктором Сиванной.

Ещё одно достоинство фильма — он не пытается влиться в перекраиваемую на ходу киновселенную DC. «Шазам!» — законченная история с заделом на будущее. Будут ли героя встраивать в Лигу справедливости или оставят вариться в собственном соку, сейчас не важно. Главное, что у DC наконец-то выходят просто хорошие фильмы без имперских амбиций. С этого и стоило начинать.

Александр Гагинский:

Этот фильм просто не имел права стать хорошим. Голливудская адаптация аниме — кто в них верит после «Тетради смерти» и «Спиди-гонщика»? Не самый сильный первоисточник про могучую девушку-киборга, которая потеряла память и охотится на преступников, помогая сердобольному кибер-Айболиту. Слишком «светлый» для ржавого постапокалипсиса мир. Огромные глазищи, грозившие утащить героиню в «зловещую долину»…

Но когда «Алита» вышла, оказалось, что всё это не главное. Оказалось, что Роза Салазар чудесно сыграла в цифровом гриме Алиту, и глаза не помешали ей стать, пожалуй, самой приятной героиней года. Оказалось, что в фильме захватывающие боевые сцены — особенно хорош фрагмент с моторболом. Оказалось, что Джеймс Кэмерон — истинный фанат первоисточника и мангу адаптировал не дословно, но с уважением. Оказалось, что фильм можно полюбить, даже когда он так явно неидеален.

«Алита», конечно, не лучший фильм полугодия. Наряду с «Валерианом» это тот случай, когда могло быть и лучше — но и так тоже неплохо. У картины даже появился свой фэндом, который поднимает в интернете шум в надежде, что это заставит студию снять продолжение. Увы, это зависит не от мемов с Алитой и накрутки голосов в опросах, а от кассовых сборов — а фильм едва окупился. Скорее всего, это первая и последняя голливудская «Алита». Цените её такой, какая есть.

Евгений Пекло:

В «Аладдина» тоже никто особо не верил. Мы уже видели, какими бездушными бывают киноремейки мультиков Disney и как корпорации уничтожают авторское видение режиссёра. А скандал вокруг облика джина для многих похоронил ленту. Тем приятнее было ошибиться. У Гая Ричи получился не самый характерный его фильм, но он явно снял именно то, что хотел. Кино о воре из Аграбы, который завоевал сердце принцессы, стало настоящим бродвейским мюзиклом — с отличными песнями, роскошными танцевальными номерами и яркими костюмами. Да, Ричи раньше не ставил мюзиклы, — но справился он блестяще.

Джинн в исполнении Уилла Смита стал едва ли не главным достоинством фильма: актёр создал уникальный образ, не копирующий Робина Уильямса. Жасмин теперь куда решительнее и реально пытается двигать сюжет. Джафар многим не понравился, но задумка сделать его похожим на террориста удалась — от него веет угрозой не меньше, чем от рисованного.

Благодаря стараниям актёров и здоровому сценарию лента не ощущается безликой на фоне оригинала, как это было с «Золушкой» или «Красавицей и Чудовищем». Ричи показал новый взгляд на старый сюжет, сделав из музыкальной сказки настоящее шоу. И заодно напомнил, за что мы полюбили мультфильм 1992 года: в первую очередь за великолепные песни. В новой версии их больше, некоторые из них длиннее, и все музыкальные номера поставлены с размахом.

Евгений Пекло:

После анонса ленты многие возмутились: зачем продолжать законченную историю? А правильнее было ужаснуться: неужели с «Большого побега» прошло целых девять лет? Прошло. Но меньше любить трилогию мы не стали.

Четвёртая часть вышла не просто отличной — она завершила сюжетную арку, о которой мы то ли забыли, то ли не думали. Подумаешь, пропала пастушка Бо, у которой с Вуди были шуры-муры. Великое дело! Оказалось — да. Четвёртое приключение стало главным в жизни игрушечного ковбоя. Мы думали, что он уже прошёл свой путь, — но важнейший участок этого пути таился за поворотом. Теперь Вуди учится не ответственности и любви к детям, а тому, как принять перемены и осознать собственное право на счастье. А это после многолетнего воспитания в себе гиперответственности ой как непросто.

Сосредоточившись на Вуди и Бо, создатели вынужденно пожертвовали остальными. Баз стал глуповатым, а старая гвардия получила заметно меньше экранного времени. Зато появились интересные новички — дуэт плюшевых игрушек, странный мотоциклист и неподражаемый невротик Вилкинс. Они имеют свои сюжетные арки и отлично справляются с организацией комедии.

И всё у наших героев будет хорошо. А у некоторых — куда лучше, чем после «Большого побега». Так что это нужное продолжение, которое стало неотъемлемой частью «Истории игрушек».

Илья Глазков:

Один из самых приятных киносюрпризов года — минималистичный фантастический триллер про робо-апокалипсис и девочку, выросшую в секретном бункере под присмотром механической «мамы». Сюжет вроде бы традиционный (можно даже сказать, вторичный), но разыгран с неоспоримым талантом, динамичной интригой и ярким визуалом. Отдельной похвалы заслуживают дизайнеры и исполнители роли Матери. Мастера из студии Weta создали на редкость выразительного и сложного персонажа: в одних сценах робот кажется милым и заботливым, в других — откровенно жутким.

В известном смысле «Дитя робота» выглядит дипломной работой, обещанием будущих свершений. Во-первых, для исполнительницы главной роли — харизматичной юной датчанки Клары Ругор, которая умудряется играть на равных с оскароносной Хилари Суэнк. Во-вторых, для австралийского режиссёра Гранта Спьютора, чьё чувство стиля и умение держать саспенс наверняка уже привлекли внимание больших голливудских студий. Запомните их имена, они нас ещё точно удивят!

Александр Гагинский:

После оскароносного триллера «Прочь» от режиссёра Джордана Пила ждали ещё одного социального фильма. Но его новая работа вряд ли получит такую же престижную премию. Не потому что плохая, а потому что в «Мы» гораздо больше от обычного фильма ужасов — ироничного слэшера вроде «Крика». Семья из четырёх человек приезжает на курорт, и тут на них нападают их собственные двойники. Но вместо экзистенциального кризиса начинается задорная раздача друг другу веских люлей под рэпчик и смешные вопли отца семейства. А кончается всё это жуткой экскурсией в красивое подземелье и безумным поворотом сюжета.

Конечно, и в этом можно найти социальный посыл, если постараться — западные критики уже ищут. А кто-то его не найдёт и разочаруется недостаточной глубиной. А кто-то ещё — нелогичным объяснением, откуда взялись двойники, и финальным твистом, который вызывает кучу совсем не философских вопросов. Но давайте оценим «Мы» не как авторское кино, кому-то обязанное поднимать какие-то темы, а как фильм ужасов. И увидим в нём неплохой слэшер, который красиво снят, вовремя пугает и веселит и способен удивить. А то, что там нет ни слова про тяжкую долю афроамериканцев, — разве это недостаток?

Дарья Беленкова:

Поначалу анонсы полнометражного фильма по вселенной игр Pokemon вызвали у многих скепсис. К тому же для экранизации выбрали не самую популярную на западе игру серии — «Детектив Пикачу». Казалось, единственный повод надеяться на лучшее — то, что жёлтую электрическую мышь будет озвучивать Райан «Дэдпул» Рейнольдс.

Но фильм превзошёл все ожидания. У Роба Леттермана получилось не только адаптировать завязку детской детективной игры для больших экранов, но и показать огромный мир, в котором живут бок о бок покемоны и люди, — при этом почти не выводя действие за пределы города Райм-сити. Десятки милых фанатскому сердцу мелочей, визуальных гэгов, прекрасный дизайн покемонов и бесподобная харизма Рейнольдса искупают и слабоватый сюжет, и невнятную интригу уровня книжек про Нэнси Дрю.

Хочется верить, что «Детектив Пикачу» не канет в забвение, а даст начало киносерии, в которой вселенную «Покемонов» раскроют ещё лучше.

Александр Гагинский:

Мамору Хосода того и гляди займёт в массовом сознании нишу главного режиссёра аниме и «нового Миядзаки» (особенно для тех, кто считает Синкая чересчур слащавым). В прошлом году в России крутили его старую ленту «Ученик чудовища», а в этом, к счастью, новую. И совершенно иную.

«Мирай» — это магический реализм, который больше о семье, чем о чудесах. Он о маленьком мальчике, который никак не может смириться, что внимание родителей у него отняла новорождённая сестра. Экскурсия в психологию капризного малыша у Хосоды получилась до жути убедительная. При этом принятие героем себя и своей семьи происходит в виде серии волшебных приключений с превращениями и путешествиями во времени.

После смешного и задиристого «Ученика чудовища» «Мирай» кажется холодным душем реализма и взрослости. Режиссёр с головой ушёл в свою любимую тему семьи, рассказал почти реальную историю вместо очередной сказки, и далеко не всем это придётся по душе. Но такие вещи тоже полезно иногда смотреть, особенно если вы когда-нибудь собираетесь стать родителями.

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